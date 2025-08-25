Minsa lanza campaña masiva de vacunación contra 28 enfermedades en todo el país

El Ministerio de Salud (Minsa) ha iniciado una campaña de vacunación con 18 vacunas que protegen contra 28 enfermedades. Esta iniciativa está dirigida a niñas y niños de hasta cinco años, jóvenes, personas adultas mayores y mujeres embarazadas en todas las regiones del Perú. El proceso se llevará a cabo del 25 al 31 de agosto de 2025.

Las brigadas del Minsa y los establecimientos de salud aplicarán las vacunas del esquema regular para que todas y todos los peruanos completen las dosis que les correspondan. Además, se intensificará la vacunación con la ampliación de horarios, la identificación y el seguimiento de niñas y niños que aún no han sido vacunados.

¿Contra que enfermedades vacunará el Minsa?

Según el comunicado del Minsa, a las niñas y niños menores de cinco años se les aplicarán las vacunas pentavalente, SPR, DPT, IPV y otras necesarias para completar el esquema regular. Estas protegen contra enfermedades como sarampión, difteria, tos ferina, tétanos, neumonía, poliomielitis, hepatitis y fiebre amarilla, entre otras.

A las y los jóvenes se les aplicarán las vacunas contra la influenza, la COVID-19 y el virus del papiloma humano (VPH). A las mujeres embarazadas se les administrará la vacuna Tdap, que protege contra el tétanos, la difteria y la tos ferina. En el caso de las personas adultas mayores, se aplicarán otras vacunas, aunque se prioriza la del neumococo, que ayuda a prevenir enfermedades como la neumonía, la meningitis, entre otras.

El Minsa vacunará en zonas estratégicas

El Minsa, junto con la Dirección de Inmunizaciones, coordina con las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana y con las direcciones y gerencias regionales de salud (Diresa y Geresa) para llegar a las zonas con mayor riesgo epidemiológico y proteger a la población.

El Minsa, en su publicación, detalló: “El Minsa continúa impulsando acciones que acerquen la vacunación a la población en todo el país. Para ello, se han implementado puntos adicionales a los establecimientos de salud, así como brigadas que acuden casa por casa o a lugares de alta concurrencia, como parques, mercados y ferias, entre otros”, se lee en la misiva.