HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
Sociedad

Minsa lanza campaña masiva de vacunación contra 28 enfermedades en todo el país

La campaña de vacunación del Minsa se realizará del 25 al 31 de agosto y estará disponible en todas las zonas urbanas y rurales del Perú.

Esta vacuna es para proteger a niños, jóvenes y adultos mayores.
Esta vacuna es para proteger a niños, jóvenes y adultos mayores. | Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) ha iniciado una campaña de vacunación con 18 vacunas que protegen contra 28 enfermedades. Esta iniciativa está dirigida a niñas y niños de hasta cinco años, jóvenes, personas adultas mayores y mujeres embarazadas en todas las regiones del Perú. El proceso se llevará a cabo del 25 al 31 de agosto de 2025.

Las brigadas del Minsa y los establecimientos de salud aplicarán las vacunas del esquema regular para que todas y todos los peruanos completen las dosis que les correspondan. Además, se intensificará la vacunación con la ampliación de horarios, la identificación y el seguimiento de niñas y niños que aún no han sido vacunados.

PUEDES VER: Minsa implementa estrategia contra el dengue: liberarán 6.000 zancudos Wolbachia en Comas

lr.pe

¿Contra que enfermedades vacunará el Minsa?

Según el comunicado del Minsa, a las niñas y niños menores de cinco años se les aplicarán las vacunas pentavalente, SPR, DPT, IPV y otras necesarias para completar el esquema regular. Estas protegen contra enfermedades como sarampión, difteria, tos ferina, tétanos, neumonía, poliomielitis, hepatitis y fiebre amarilla, entre otras.

A las y los jóvenes se les aplicarán las vacunas contra la influenza, la COVID-19 y el virus del papiloma humano (VPH). A las mujeres embarazadas se les administrará la vacuna Tdap, que protege contra el tétanos, la difteria y la tos ferina. En el caso de las personas adultas mayores, se aplicarán otras vacunas, aunque se prioriza la del neumococo, que ayuda a prevenir enfermedades como la neumonía, la meningitis, entre otras.

PUEDES VER: Muertes de niñas gestantes, una tragedia que el Estado permite

lr.pe

El Minsa vacunará en zonas estratégicas

El Minsa, junto con la Dirección de Inmunizaciones, coordina con las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana y con las direcciones y gerencias regionales de salud (Diresa y Geresa) para llegar a las zonas con mayor riesgo epidemiológico y proteger a la población.

El Minsa, en su publicación, detalló: “El Minsa continúa impulsando acciones que acerquen la vacunación a la población en todo el país. Para ello, se han implementado puntos adicionales a los establecimientos de salud, así como brigadas que acuden casa por casa o a lugares de alta concurrencia, como parques, mercados y ferias, entre otros”, se lee en la misiva.

Notas relacionadas
Aprueban ley que busca autorizar el nombramiento del 100% del personal CAS del sector salud

Aprueban ley que busca autorizar el nombramiento del 100% del personal CAS del sector salud

LEER MÁS
Minsa: farmacias que no contraten técnicos acreditados y sugieran medicamentos alternativos pagarían multas de más de S/8.000

Minsa: farmacias que no contraten técnicos acreditados y sugieran medicamentos alternativos pagarían multas de más de S/8.000

LEER MÁS
Pubertad precoz en niños: Minsa advierte a los padres de familia cuándo no es normal crecer demasiado pronto

Pubertad precoz en niños: Minsa advierte a los padres de familia cuándo no es normal crecer demasiado pronto

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

LEER MÁS
Incendio en el centro de Arequipa: inquilinos habrían prendido fuego en inmueble con orden de desalojo

Incendio en el centro de Arequipa: inquilinos habrían prendido fuego en inmueble con orden de desalojo

LEER MÁS
La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota