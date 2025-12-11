HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Nuevas opciones de viaje conectan al Perú con más de 85 destinos en el continente

Copa Airlines continúa conectando al Perú con América, ofreciendo más frecuencias, rutas nuevas y una experiencia de vuelo confiable.


La puntualidad y el servicio de calidad distinguen a Copa Airlines. Fuente: Difusión.
La puntualidad y el servicio de calidad distinguen a Copa Airlines. Fuente: Difusión.

Como peruano, conocer el mundo es una experiencia que se debe vivir al menos una vez en la vida. Explorar nuevos destinos, descubrir otras culturas y viajar con una aerolínea que ofrece comodidad y seguridad garantiza una experiencia memorable desde el inicio.

Hace más de tres décadas —en 1992—, Copa Airlines inició sus operaciones en el país. Hoy cuenta con 42 vuelos semanales desde Lima y 2 desde Chiclayo, y conexión con más de 85 destinos en América a través del Hub de las Américas® en Panamá.

Copa Airlines: experiencia confiable y consistente

“Con un enfoque en eficiencia operativa, puntualidad y servicio de clase mundial, ofrecemos a nuestros pasajeros una experiencia confiable, con bebidas, refrigerios y equipaje de mano incluidos en todas las tarifas y rutas. Además, garantizamos la comodidad de cada viajero con asientos reclinables y buen espacio para las piernas”, destaca José Agüero, gerente general de Copa Airlines en Perú.

Para una experiencia superior, la aerolínea cuenta con dos tipos de pasajes:

  • Clase Ejecutiva disponible en todos los vuelos.
  • Clase Ejecutiva Dreams con asientos tipo cama y un servicio personalizado.

Cabe destacar que, gracias al Hub de las Américas®—ubicado en Panamá—, los peruanos pueden viajar a más de 85 destinos en el continente sin trámites migratorios y aduanales.

Copa Airlines conecta al Perú con más de 85 destinos en América, ofreciendo puntualidad y servicio de clase mundial. Fuente: Difusión.

Copa Airlines conecta al Perú con más de 85 destinos en América, ofreciendo puntualidad y servicio de clase mundial. Fuente: Difusión.

“A esto se suma nuestro programa de lealtad ConnectMiles, que permite acumular y redimir millas tanto en Copa Airlines como en las 24 aerolíneas de la red Star Alliance”, destaca José Agüero, gerente general de Copa Airlines en Perú.

Desde Lima hasta El Caribe

Con más de 360 mil asientos al año, la aerolínea no solo ofrece vuelos desde Lima o Chiclayo, sino que también conecta con múltiples destinos internacionales:

  • 17 destinos en Estados Unidos.
  • Más de 20 destinos en el Caribe.
  • 10 destinos en Colombia.
  • 5 destinos en México.

Además, con el objetivo de seguir ampliando su red, recientemente inauguró rutas hacia San Diego (EE. UU.), Salta y Tucumán (Argentina). Desde el 04 de diciembre hacia Los Cabos (México).

A partir de enero de 2026, se sumarán tres nuevos destinos: Salvador de Bahía (Brasil), Puerto Plata y Santiago de los Caballeros (República Dominicana).

Mejorar la experiencia del viajero peruano

Reafirmando el compromiso con la conectividad internacional del país, a partir de este mes se añade un vuelo adicional en la ruta Lima - Panamá, que operará diariamente desde el 15 de enero de 2026.

Con una operación disciplinada, procesos eficientes y una coordinación precisa entre todos los equipos—desde mantenimiento hasta servicio a bordo—Copa Airlines ha sido reconocida por su atención al usuario.

“En 2025 fuimos reconocidos nuevamente por Cirium como la aerolínea más puntual de Latinoamérica, lo que nos consolida como la más premiada de la década”, añade José Agüero.

Con una red de más de 85 destinos, Copa Airlines continúa conectando a los peruanos con nuevas oportunidades, experiencias y culturas. Porque más que trasladar pasajeros, hace posible que cada viaje empiece y termine con la confianza de estar en buenas manos.

[CONTENIDO PATROCINADO]

