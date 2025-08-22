Pubertad precoz en niños: Minsa advierte a los padres de familia cuándo no es normal crecer demasiado pronto

El crecimiento rápido en los niños con es común según indica el Minsa. | Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) alerta a los padres de familia sobre el crecimiento muy rápido de los niños menores de 8 años, ya que puede tratarse de un signo de pubertad precoz. Ante esto, puede afectar a los niños en su crecimiento final, la salud hormonal y el bienestar emocional de los menores.

El Minsa, mediante un especialista, comenta que los niños podrían estar en riesgo, ya que este crecimiento precoz podría estar asociado a alteraciones hormonales, problemas en el sistema nervioso central o tumores.

Como detectar el crecimiento precoz en los niños y niñas

El Dr. Luis Rómulo Lu De Lama, jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) en Breña, indica que el crecimiento precoz de los niños y niñas se da cuando las hormonas sexuales empiezan a llegar a temprana edad y estas hormonas apresuran el cambio físico en los menores.

“En niñas puede observarse un aumento temprano del busto o la aparición de vello púbico, mientras que en niños puede presentarse un agrandamiento de los testículos o cambios en la voz. Aunque algunos padres piensan que es algo positivo, en realidad puede tener consecuencias importantes si no se evalúa y trata a tiempo” explico.

Como se puede prevenir este crecimiento precoz en los niños y niñas

Según indica el Minsa, estos síntomas no son claros, por lo que se recomienda a los padres que lleven a sus hijos a los controles de crecimiento y desarrollo para saber cómo se encuentran.

También, con un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, se puede ayudar a los niños para que estas hormonas ya no puedan avanzar más y los niños y niñas alcancen su talla y desarrollo debido a su edad.