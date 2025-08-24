El Ministerio de Salud (Minsa) el 22 de agosto de 2025 ha creado una nueva estrategia para combatir el dengue en todas las regiones del país. “Plan de implementación y evaluación de la estrategia de Wolbachia para el control del dengue en escenarios priorizados 2025-2027”, para combatir la morbilidad y mortalidad.

El Minsa contará con la ayuda de la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico, la Oficina de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la asistencia técnica del World Mosquito Program (WMP), una ONG propiedad de la Universidad de Monash en Australia.

¿Cuál será la estrategia que utilizará el Minsa para combatir el dengue?

La 'estrategia Wolbachia' consta de la liberación de zancudos que cuentan con Wolbachia, que serán desparramados de 20 a 40 semanas en un radio de 20 km² en toda la región, pero principalmente en Comas, ya que en este distrito, desde hace varios años, se han detectado muchos casos de dengue.

El viceministro de Salud Pública del Minsa, Ricardo Peña Sánchez, explica que esta nueva estrategia será con resultados a mediano y largo plazo. Estos zancudos pueden aparearse con zancudos locales para evitar la transmisión no solo del dengue, sino también del zika, la fiebre amarilla y el chikungunya.

¿Cómo iniciará esta nueva estrategia de Wolbachia?

Según indica Eduardo Quevedo, director de Relaciones Gubernamentales del WMP, han empezado por Comas por sus características medioambientales. Los zancudos se criarán en un ambiente acondicionado en el Instituto Nacional de Salud (INS) en Lima.

"De igual forma, al tratarse de una tecnología innovadora, era mejor trabajar inicialmente en la capital para luego, según su avance, fortalecimiento y resultados, poder escalarlo a nuevos territorios”, finalizó Eduardo Quevedo.