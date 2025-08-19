HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Política

Deudos de gobierno de Dina Boluarte se movilizarán contra Ley de Amnistía

Rosa Luque expresó su indignación respecto al actuar del Congreso. Así como ella, otros familiares indicaron que persistirán en su lucha por obtener justicia.


Deudos aseguran que irán hasta la última instancia para obtener justicia.
Deudos aseguran que irán hasta la última instancia para obtener justicia. | Fuente: Liubomir Fernández / La República. | Créditos: Liubomir Fernández / La República.

“No aceptamos la propuesta de Fernando Rospigliosi de persistir en más impunidad y volveremos a las calles. La vida de nuestros seres queridos no puede quedar impune”, advirtió Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 09 de enero de 2023. Esta organización agrupa a los deudos de las 18 personas que fueron asesinadas en Juliaca durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El anunció del tercer vicepresidente del Congreso de impulsar una nueva Ley de Amnistía para los militares y policías que están siendo procesados por las muertes en protestas durante diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, no cayó en quienes perdieron a sus seres queridos en manos de las Fuerzas Armadas.

Puedes ver: Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

lr.pe

Samillán, que perdió a su hermano Marco Antonio de un impacto de bala cuando ayudaba a heridos, aseguró que en memoria de sus parientes rechazan la reciente ley para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que participaron que zonas de emergencia entre 1980 y 2000 y la que se pretende impulsar para más adelante.

“No más impunidad. La vida de nuestros seres queridos no puede quedar impune. Los deudos de todo el país nos volveremos a unir. Creen que pueden decidir fácilmente quién vive o quién muere. Eso no lo vamos a permitir. Han destruido la vida de muchas familias y eso no puede quedar sin castigo”, aseguró Samillán.

¿Cuándo se realizará la primera protesta?

La primera gran acción de rechazo será un plantón el jueves 21 de agosto en el frontis del Poder Judicial de Lima. Será una medida para advertir que en el Perú no solo se violan los Derechos Humanos sino que se premia a quiénes les quitaron la vida a personas inocentes que nada tenían que ver por las cuales se reprimió a la ciudadanía.

Para los deudos, lo que pretende Rospigliosi es replicar los mismos métodos de protección que, en su momento, se les dio a los miembros del Grupo Colina.

Deudos realizarán un plantón en el Poder Judicial de Lima este 21 de agosto. Créditos: Liubomir Fernández / La República.<br><br>

Deudos realizarán un plantón en el Poder Judicial de Lima este 21 de agosto. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

“Eso no es justicia. Eso no es democracia. Matan y después hacen su ley para quedar libres, eso jamás. Si tengo que dar mi vida en memoria de mi hija lo haré con gusto pero no aceptaré borrón y cuenta nueva”, dijo Dominga Hancco, madre de Yamileth Aroquipa, que perdió la vida el 09 de enero de 2023 en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca.

Rosa Luque, sostuvo que es indignante lo que está haciendo el Congreso. “Sobre mi cadáver. Prácticamente me mataron en vida cuando asesinaron a mi hijo Heliot Cristhian Arizaca Luque. Me han destruido la vida. Ahora no tengo nada que perder. Nos vamos a organizar nuevamente. Por mi hijo voy a ir a todas las instancias posibles. Pero no voy aceptar ninguna ley de amnistía. Los culpables tienen que pagar a la cabeza de Dina Boluarte”, advirtió.

Puedes ver: Crisis en Bolivia desata contrabando en Desaguadero: peruanos en la frontera enfrentan alza de precios y caída de ventas

lr.pe

Exigen control difuso del Poder Judicial

Raúl Samillán pidió a los magistrados del Poder Judicial hacer control difuso para que, los que pretendan valerse de la actual Ley de Amnistía recientemente aprobada para recuperar su libertad, no se salgan con las suyas. Consideró que la magistratura no puede ser ajena al respeto a la vida.

El presidente del comité nacional de lucha base Puno, Lucio Callo Callata, indicó que el Congreso está incitando una nueva paralización. Dijo que los próximos candidatos al Congreso trabajarán para que cuando sean ungidos autoridades anulen todas las leyes que violen los Derechos Humanos.

“Machos para matar, pero cuando tienen que responder por sus actos ante la justicia buscan hacer su propia ley. Un país de políticos decentes no permitiría ello. Nosotros nos sumamos a las víctimas y le vamos hacer frente desde las calles. Dina Boluarte tiene que pagar por todo lo que hizo”, advirtió Callo.

Notas relacionadas
Crisis en Bolivia desata contrabando en Desaguadero: peruanos en la frontera enfrentan alza de precios y caída de ventas

Crisis en Bolivia desata contrabando en Desaguadero: peruanos en la frontera enfrentan alza de precios y caída de ventas

LEER MÁS
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo inscribe su partido 'Todo con el Pueblo': expresidente oficializó su agrupación ante el JNE

Pedro Castillo inscribe su partido 'Todo con el Pueblo': expresidente oficializó su agrupación ante el JNE

LEER MÁS
Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

LEER MÁS
Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

Tribunal Constitucional suspende investigaciones a Dina Boluarte hasta que termine su mandato

LEER MÁS
Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

LEER MÁS
Sunedu: elecciones de nuevos miembros del Consejo Directivo en medio de cuestionamientos por conflictos de intereses

Sunedu: elecciones de nuevos miembros del Consejo Directivo en medio de cuestionamientos por conflictos de intereses

LEER MÁS
Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota