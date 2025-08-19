Deudos de gobierno de Dina Boluarte se movilizarán contra Ley de Amnistía

Deudos aseguran que irán hasta la última instancia para obtener justicia. | Fuente: Liubomir Fernández / La República. | Créditos: Liubomir Fernández / La República.

“No aceptamos la propuesta de Fernando Rospigliosi de persistir en más impunidad y volveremos a las calles. La vida de nuestros seres queridos no puede quedar impune”, advirtió Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 09 de enero de 2023. Esta organización agrupa a los deudos de las 18 personas que fueron asesinadas en Juliaca durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023.

El anunció del tercer vicepresidente del Congreso de impulsar una nueva Ley de Amnistía para los militares y policías que están siendo procesados por las muertes en protestas durante diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, no cayó en quienes perdieron a sus seres queridos en manos de las Fuerzas Armadas.

Samillán, que perdió a su hermano Marco Antonio de un impacto de bala cuando ayudaba a heridos, aseguró que en memoria de sus parientes rechazan la reciente ley para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que participaron que zonas de emergencia entre 1980 y 2000 y la que se pretende impulsar para más adelante.

“No más impunidad. La vida de nuestros seres queridos no puede quedar impune. Los deudos de todo el país nos volveremos a unir. Creen que pueden decidir fácilmente quién vive o quién muere. Eso no lo vamos a permitir. Han destruido la vida de muchas familias y eso no puede quedar sin castigo”, aseguró Samillán.

¿Cuándo se realizará la primera protesta?

La primera gran acción de rechazo será un plantón el jueves 21 de agosto en el frontis del Poder Judicial de Lima. Será una medida para advertir que en el Perú no solo se violan los Derechos Humanos sino que se premia a quiénes les quitaron la vida a personas inocentes que nada tenían que ver por las cuales se reprimió a la ciudadanía.

Para los deudos, lo que pretende Rospigliosi es replicar los mismos métodos de protección que, en su momento, se les dio a los miembros del Grupo Colina.

Deudos realizarán un plantón en el Poder Judicial de Lima este 21 de agosto. Créditos: Liubomir Fernández / La República.





“Eso no es justicia. Eso no es democracia. Matan y después hacen su ley para quedar libres, eso jamás. Si tengo que dar mi vida en memoria de mi hija lo haré con gusto pero no aceptaré borrón y cuenta nueva”, dijo Dominga Hancco, madre de Yamileth Aroquipa, que perdió la vida el 09 de enero de 2023 en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca.

Rosa Luque, sostuvo que es indignante lo que está haciendo el Congreso. “Sobre mi cadáver. Prácticamente me mataron en vida cuando asesinaron a mi hijo Heliot Cristhian Arizaca Luque. Me han destruido la vida. Ahora no tengo nada que perder. Nos vamos a organizar nuevamente. Por mi hijo voy a ir a todas las instancias posibles. Pero no voy aceptar ninguna ley de amnistía. Los culpables tienen que pagar a la cabeza de Dina Boluarte”, advirtió.

Exigen control difuso del Poder Judicial

Raúl Samillán pidió a los magistrados del Poder Judicial hacer control difuso para que, los que pretendan valerse de la actual Ley de Amnistía recientemente aprobada para recuperar su libertad, no se salgan con las suyas. Consideró que la magistratura no puede ser ajena al respeto a la vida.

El presidente del comité nacional de lucha base Puno, Lucio Callo Callata, indicó que el Congreso está incitando una nueva paralización. Dijo que los próximos candidatos al Congreso trabajarán para que cuando sean ungidos autoridades anulen todas las leyes que violen los Derechos Humanos.

“Machos para matar, pero cuando tienen que responder por sus actos ante la justicia buscan hacer su propia ley. Un país de políticos decentes no permitiría ello. Nosotros nos sumamos a las víctimas y le vamos hacer frente desde las calles. Dina Boluarte tiene que pagar por todo lo que hizo”, advirtió Callo.