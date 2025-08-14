HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     
Sociedad

Presunto delincuente ingresa por techo de calamina a casa de cambio, pero alarma frustra robo en Juliaca

Según la Policía, el sujeto cortó los cables de las cámaras de seguridad para evitar ser grabado. Vecinos lograron evitar su fuga y lo entregaron a las autoridades.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial de la zona para las investigaciones correspondientes. Foto: Composición LR /Cinthia Alvarez, La República
El detenido fue trasladado a la dependencia policial de la zona para las investigaciones correspondientes. Foto: Composición LR /Cinthia Alvarez, La República

Fredy Sanca Q. (44) fue capturado por vecinos y comerciantes la madrugada de hoy 14 de agosto, luego de ingresar por el techo de calamina a una reconocida casa de cambio ubicada en el sector de La Ocoñita, entre los jirones San Martín y Mariano Núñez, en Juliaca. El sujeto que presuntamente pretendía robar en el establecimiento, fue sorprendido tras activarse la alarma de seguridad, lo que permitió a la población rodearlo, retenerlo y entregarlo a la Policía Nacional.

La intervención fue realizada por personal de la Comisaría Santa Bárbara durante el operativo “Amanecer Seguro”. Los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia de la administradora del local, quien reportó la activación del sistema de alarma y la presencia de una persona oculta en el techo machimbrado del establecimiento.

PUEDES VER: Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

lr.pe

Durante el registro, se constató que los bienes de valor permanecían en su lugar. Sin embargo, los dispositivos electrónicos de las cámaras de vigilancia e internet habían sido desconectados. Según la Policía, el sujeto habría cortado los cables para evitar ser grabado durante el intento de robo. Al revisar el techo, los agentes hallaron al hombre escondido entre las estructuras.

En paralelo, vecinos y comerciantes rodearon el local para impedir que el sujeto escapara, ya que, según testigos, tuvo toda la intención de huir al verse descubierto. Finalmente, los efectivos lo condujeron hasta la comisaría sectorial.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Investigación de Delitos y Faltas por el presunto delito de hurto agravado en grado de tentativo. El caso fue comunicado a la fiscal de flagrancia Irma Cruz Choque, del Ministerio Público de San Román – Juliaca. Las autoridades continúan con las investigaciones, ya que se presume que habría actuado con un cómplice que logró escapar.

Notas relacionadas
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
Madre e hijo mueren cuando iban a cobrar Pensión 65: moto torito en el que viajaban fue chocado por auto en Puno

Madre e hijo mueren cuando iban a cobrar Pensión 65: moto torito en el que viajaban fue chocado por auto en Puno

LEER MÁS
Joven desaparece tras reunirse con amigos: familia sospecha presunto homicidio en Juliaca

Joven desaparece tras reunirse con amigos: familia sospecha presunto homicidio en Juliaca

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Sicario intenta asesinar a motociclista en Trujillo, pero es abatido por agente de seguridad: cámaras graban ilícito

Sicario intenta asesinar a motociclista en Trujillo, pero es abatido por agente de seguridad: cámaras graban ilícito

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra del alcalde López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra del alcalde López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS
Franco Vidal, alcalde de Ate, es vinculado con contrataciones de S/ 2,2 millones a una misma familia, según investigación

Franco Vidal, alcalde de Ate, es vinculado con contrataciones de S/ 2,2 millones a una misma familia, según investigación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: "Humillándome"

Sociedad

485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

Arequipa: escolar fallece por presunto caso de bullying en colegio, madre habría denunciado agresión hace un año

La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa, valorizada en más de S/ 90 millones, y estaría lista en 7 meses

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota