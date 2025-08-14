Presunto delincuente ingresa por techo de calamina a casa de cambio, pero alarma frustra robo en Juliaca

El detenido fue trasladado a la dependencia policial de la zona para las investigaciones correspondientes. Foto: Composición LR /Cinthia Alvarez, La República

Fredy Sanca Q. (44) fue capturado por vecinos y comerciantes la madrugada de hoy 14 de agosto, luego de ingresar por el techo de calamina a una reconocida casa de cambio ubicada en el sector de La Ocoñita, entre los jirones San Martín y Mariano Núñez, en Juliaca. El sujeto que presuntamente pretendía robar en el establecimiento, fue sorprendido tras activarse la alarma de seguridad, lo que permitió a la población rodearlo, retenerlo y entregarlo a la Policía Nacional.

La intervención fue realizada por personal de la Comisaría Santa Bárbara durante el operativo “Amanecer Seguro”. Los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia de la administradora del local, quien reportó la activación del sistema de alarma y la presencia de una persona oculta en el techo machimbrado del establecimiento.

Durante el registro, se constató que los bienes de valor permanecían en su lugar. Sin embargo, los dispositivos electrónicos de las cámaras de vigilancia e internet habían sido desconectados. Según la Policía, el sujeto habría cortado los cables para evitar ser grabado durante el intento de robo. Al revisar el techo, los agentes hallaron al hombre escondido entre las estructuras.

En paralelo, vecinos y comerciantes rodearon el local para impedir que el sujeto escapara, ya que, según testigos, tuvo toda la intención de huir al verse descubierto. Finalmente, los efectivos lo condujeron hasta la comisaría sectorial.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Investigación de Delitos y Faltas por el presunto delito de hurto agravado en grado de tentativo. El caso fue comunicado a la fiscal de flagrancia Irma Cruz Choque, del Ministerio Público de San Román – Juliaca. Las autoridades continúan con las investigaciones, ya que se presume que habría actuado con un cómplice que logró escapar.