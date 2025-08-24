HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     
Sociedad

Balean bus con pasajeros en Chorrillos y hieren a uno: usuarios se escondieron bajo los asientos en medio del pánico

Este es el segundo ataque contra un bus de la empresa de transportes Machu Picchu en menos de 3 meses. El atentado ocurrido en Chorrillos estaría relacionado con el delito de extorsión.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones sobre el ataque contra bus con pasajeros en Chorrillos.
La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones sobre el ataque contra bus con pasajeros en Chorrillos. | Foto: composición LR | difusión Roger García

Un bus de la empresa de transportes Machu Picchu fue atacado a balazos mientras transitaba por la avenida Los Horizontes, en el distrito de Chorrillos. Según información preliminar, la unidad llevaba pasajeros, quienes se tiraron al suelo y se refugiaron debajo de los asientos para protegerse del ataque. Lamentablemente, una persona resultó herida.

Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes y auxiliar al herido. El pasajero fue traslado de inmediato hacia el Hospital Casimiro Ulloa de Miraflores, en donde recibió atención médica urgente.

PUEDES VER: Balean bus de ruta San Juan de Lurigancho a Chorrillos con pasajeros: chofer fue trasladado de emergencia

lr.pe

Ataque a bus estaría relacionado con extorsión

El ataque en contra de un bus de la compañía Machu Picchu estaría relacionado con el delito de extorsión, debido a que otro vehículo de la misma empresa fue atacado a balazos el pasado 10 de junio, en Chorrillos. En ese momento, la unidad recibió varios disparos tras salir de su terminal terrestre y el chofer resultó herido.

En este nuevo atentado, el pasajero identificado como Agustín Ramírez Leiva resultó herido de bala. Cabe señalar que el hecho ocurre poco después del paro de transportistas, que exigió a las autoridades la implementación de medidas de seguridad ante el incremento de la delincuencia y criminalidad en el país.

Bus es atacado mientras autoridades celebraban aniversario de Vista Alegre

Varios agentes de Serenazgo se encontraban resguardando el evento por el aniversario de Vista Alegre cuando ocurrió el lamentable atentado contra el bus. En la actividad también participó el alcalde de Chorrillos, quien encabezó los sorteos. Cabe señalar que, el ataque se produjo alrededor de las 8.40 p. m., mientras las autoridades asistían a la celebración.

PUEDES VER: Chofer de bus baleado de la línea T reveló que extorsionador estaba entre los pasajeros: "Me ha grabado"

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Bus de la empresa E.T. Machu Picchu es atacado a balazos con pasajeros a bordo en Chorrillos

Bus de la empresa E.T. Machu Picchu es atacado a balazos con pasajeros a bordo en Chorrillos

LEER MÁS
Disparan a bus de la línea 'T' en Chorrillos: sujetos a bordo de una moto lineal perpetraron el ataque

Disparan a bus de la línea 'T' en Chorrillos: sujetos a bordo de una moto lineal perpetraron el ataque

LEER MÁS
Balean bus con pasajeros en Chorrillos y hieren a chofer: conductor manejó 10 cuadras para huir de extorsionadores

Balean bus con pasajeros en Chorrillos y hieren a chofer: conductor manejó 10 cuadras para huir de extorsionadores

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

LEER MÁS
Sereno atropella a vecina en plena vereda de San Juan de Miraflores y es separado de su cargo: cámaras registraron el hecho

Sereno atropella a vecina en plena vereda de San Juan de Miraflores y es separado de su cargo: cámaras registraron el hecho

LEER MÁS
Huelga nacional e indefinida en EsSalud: sector paralizará sus actividades este 9 de septiembre por mala gestión de la entidad

Huelga nacional e indefinida en EsSalud: sector paralizará sus actividades este 9 de septiembre por mala gestión de la entidad

LEER MÁS
Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota