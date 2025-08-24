La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones sobre el ataque contra bus con pasajeros en Chorrillos. | Foto: composición LR | difusión Roger García

Un bus de la empresa de transportes Machu Picchu fue atacado a balazos mientras transitaba por la avenida Los Horizontes, en el distrito de Chorrillos. Según información preliminar, la unidad llevaba pasajeros, quienes se tiraron al suelo y se refugiaron debajo de los asientos para protegerse del ataque. Lamentablemente, una persona resultó herida.

Ante esta situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes y auxiliar al herido. El pasajero fue traslado de inmediato hacia el Hospital Casimiro Ulloa de Miraflores, en donde recibió atención médica urgente.

Ataque a bus estaría relacionado con extorsión

El ataque en contra de un bus de la compañía Machu Picchu estaría relacionado con el delito de extorsión, debido a que otro vehículo de la misma empresa fue atacado a balazos el pasado 10 de junio, en Chorrillos. En ese momento, la unidad recibió varios disparos tras salir de su terminal terrestre y el chofer resultó herido.

En este nuevo atentado, el pasajero identificado como Agustín Ramírez Leiva resultó herido de bala. Cabe señalar que el hecho ocurre poco después del paro de transportistas, que exigió a las autoridades la implementación de medidas de seguridad ante el incremento de la delincuencia y criminalidad en el país.

Bus es atacado mientras autoridades celebraban aniversario de Vista Alegre

Varios agentes de Serenazgo se encontraban resguardando el evento por el aniversario de Vista Alegre cuando ocurrió el lamentable atentado contra el bus. En la actividad también participó el alcalde de Chorrillos, quien encabezó los sorteos. Cabe señalar que, el ataque se produjo alrededor de las 8.40 p. m., mientras las autoridades asistían a la celebración.

