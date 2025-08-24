HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1
Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     
Sociedad

Universitario vs Alianza: presuntos barristas protagonizan brutal pelea en Surquillo con armas momentos antes del clásico

A plena luz del día y en medio del tránsito en avenida Angamos, presuntos hinchas de Universitario y Alianza Lima protagonizaron una violenta gresca con piedras, bombardas, sables y machetes. Usuarios reportaron con videos el enfrentamiento.

Presuntos barrristas se enfrentan en avenida Angamos, Surquillo
Presuntos barrristas se enfrentan en avenida Angamos, Surquillo | Composición LR

A solo horas del esperado Clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, la violencia volvió a empañar el ambiente deportivo. En el distrito de Surquillo, específicamente en la avenida Angamos, se desató una feroz pelea entre presuntos barristas de ambos equipos. Armados con piedras, bombardas, machetes y hasta sables, los grupos se enfrentaron en plena vía pública, causando terror entre los transeúntes y conductores que transitaban por la zona.

El violento episodio quedó registrado en imágenes que ya circulan en redes sociales. En ellas, se puede ver a los implicados arrojándose proyectiles y corriendo entre autos mientras blanden armas punzocortantes. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado heridos ni detenidos.

PUEDES VER: Auto en llamas alarma transeúntes en Surquillo: incidente ocurrió a metros de estación Angamos del Metropolitano

lr.pe

Presuntos barristas se enfrentan antes del clásico Universitario Vs. Alianza Lima

Este violento suceso ocurió pocas horas antes del duelo entre Universitario y Alianza Lima, considerado un enfrentamiento clásico en el fútbol peruano, el cual está programado para las 5:30 p.m. de este domingo 24 de agosto. El duelo deportivo suele movilizar a miles de hinchas en distintos puntos de Lima.

PUEDES VER: Un muerto tras enfrentamiento a balazos y pedradas de presuntos barristas de Alianza y la "U" en SJL

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

LEER MÁS
ATU anuncia desvíos y ampliación de horario por Media Maratón de Lima 2025: Metropolitano, corredores, Aerodirecto Centro y transporte público convencional

ATU anuncia desvíos y ampliación de horario por Media Maratón de Lima 2025: Metropolitano, corredores, Aerodirecto Centro y transporte público convencional

LEER MÁS
Corredores complementarios tendrán nuevos servicios alimentadores en Lima y Callao

Corredores complementarios tendrán nuevos servicios alimentadores en Lima y Callao

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

LEER MÁS
Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto

Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto

LEER MÁS
Sereno atropella a vecina en plena vereda de San Juan de Miraflores y es separado de su cargo: cámaras registraron el hecho

Sereno atropella a vecina en plena vereda de San Juan de Miraflores y es separado de su cargo: cámaras registraron el hecho

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota