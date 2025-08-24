A solo horas del esperado Clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, la violencia volvió a empañar el ambiente deportivo. En el distrito de Surquillo, específicamente en la avenida Angamos, se desató una feroz pelea entre presuntos barristas de ambos equipos. Armados con piedras, bombardas, machetes y hasta sables, los grupos se enfrentaron en plena vía pública, causando terror entre los transeúntes y conductores que transitaban por la zona.

El violento episodio quedó registrado en imágenes que ya circulan en redes sociales. En ellas, se puede ver a los implicados arrojándose proyectiles y corriendo entre autos mientras blanden armas punzocortantes. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado heridos ni detenidos.

Presuntos barristas se enfrentan antes del clásico Universitario Vs. Alianza Lima

Este violento suceso ocurió pocas horas antes del duelo entre Universitario y Alianza Lima, considerado un enfrentamiento clásico en el fútbol peruano, el cual está programado para las 5:30 p.m. de este domingo 24 de agosto. El duelo deportivo suele movilizar a miles de hinchas en distintos puntos de Lima.

