Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente , ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
26ºC
22ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia , ráfagas de viento.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos , viento fuerte.
martes, 26 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
22ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos , ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día , ráfagas de viento.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
23ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente y ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
27ºC
22ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia , ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
22ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente , ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
26ºC
22ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia , ráfagas de viento.