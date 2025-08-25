Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAÑAVERAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
martes, 26 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
LA CRUZ - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
martes, 26 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
PAPAYAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
martes, 26 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
PUERTO PIZARRO - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
27ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
martes, 26 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
TUMBES - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
martes, 26 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.