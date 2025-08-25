HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 25 de agosto

ALTO PERÚ - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas con viento moderado.
martes, 26 de agosto
15ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.

CANDARAVE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.

CHILUYO - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
14ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas con viento moderado.
martes, 26 de agosto
14ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.

ILABAYA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.

ITE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día.
martes, 26 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.

LA YARADA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día.
martes, 26 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.

LOCUMBA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
martes, 26 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.

PACHIA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 26 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día.

PALCA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.
martes, 26 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.

SAMA GRANDE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
martes, 26 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.

TACNA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
18ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado por la tarde con tendencia a llovizna ligera y neblina.
martes, 26 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.

TARATA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
martes, 26 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.

VILACOTA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
13ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas con viento moderado.
martes, 26 de agosto
13ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
