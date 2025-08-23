Ingresar a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo puede parecer un simple sueño para muchas personas. Pero, para Vivian Sullón Vicente, una joven piurana, hoy es una realidad. Con solo 18 años, fue admitida en Stanford gracias a su esfuerzo, su dedicación al estudio y su deseo de mejorar las condiciones de vida de su comunidad.

La República conversó con la talentosa peruana, quien relata en detalle el camino que inició a los 13 años y que la llevó a alcanzar su meta de estudiar en la universidad que siempre anheló, gracias al apoyo de su familia y al esfuerzo diario por demostrarse a sí misma que podía crear sus propias oportunidades en la vida.

¿Cómo logró Vivian Sullón logró ingresar a Stanford?

Desde los 13 años, Vivian se interesó por el sistema universitario estadounidense. Ese deseo la motivó a perfeccionar su inglés, investigar sobre las universidades y, finalmente, tomar un “GAMI year” (año sabático) para preparar su postulación. “Stanford fue la universidad que más se alineó conmigo. Buscan estudiantes comprometidos con sus comunidades, sin importar si provienen de un entorno privilegiado”, comenta.

Vivian Sullón junto a su mamá. Fuente: Instagram

El proceso fue largo, pues la universidad exige que se cumplan múltiples requisitos. Stanford identificó en Vivian una cualidad indispensable: su pasión por hacer las cosas con propósito. A los 15 años, fundó Nuwa Senchi President, una organización que empodera a mujeres en las áreas de ciencia, educación y trabajo en Piura. Un voluntario, de los tantos que participó, que la posicionó como una agente de cambio positivo.

Para Vivian, no existen secretos para ingresar a una de las mejores universidades del mundo. Ella considera que todo se resume en el deseo de superación. “Les importa tu historia, cómo lograste superarte y cómo eso lo devolviste a tu comunidad. Yo creé mis propias oportunidades”, explica.

PUEDES VER: Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez y seguirá en prisión junto a su hermano Erik por asesinar a sus padres en 1989

¿Cuáles son los requisitos para postular a una carrera de pregrado en Stanford?

Aplicar a Stanford —y a otras universidades similares en Estados Unidos— requiere una combinación de logros académicos, compromiso social y habilidades personales. En el caso de Vivian, no fue la excepción. Antes de postular, comprendió que competía con miles de estudiantes alrededor del mundo que también aspiraban a esa oportunidad.

De acuerdo con la página oficial de Stanford, el proceso de admisión al pregrado se basa en una serie de requisitos indispensables, bajo el enfoque de “admisión holística”, en el que cada postulante es evaluado de manera individual y, sobre todo, en función de quién es como persona.

Requisitos generales para ingresar a Stanford:

Dominio avanzado del idioma inglés.

Actividades extracurriculares significativas y con impacto en la comunidad.

Ensayo personal (personal statement).

Ensayos suplementarios: en el caso de Stanford, se deben redactar hasta ocho textos breves.

Cartas de recomendación: dos de docentes y una de un consejero académico.

Traducción oficial de las notas escolares y perfil del colegio.

Sin embargo, Vivian sostiene que lo más valorado en Stanford es la calidad humana de cada postulante. “Más allá del currículum, lo que importa es tu historia, tu pasión y cómo conectas todo lo que hiciste con un propósito real”, revela.

Vivian Sullón en Walac Noticias. Fuente: Instagram

Proceso de beca para ingresar a Stanford

Vivian cuenta que, además de ingresar a Stanford, también solicitó una beca para poder estudiar. Sin embargo, el proceso no es sencillo: la universidad solo otorga este beneficio a 4 de cada 100 postulantes en el mundo.

Logró obtener la beca completa anual y, ahora, debe demostrar cada año que es una estudiante ejemplar para renovar el financiamiento económico que le permitirá seguir la carrera de sus sueños: Biología. “Quiero aprovechar todas las oportunidades que la universidad me brindará”, afirma con convicción.

PUEDES VER: Bus turístico se estrella y deja 5 muertos y más de 40 heridos tras volver de las cataratas del Niagara a Nueva York

Expectativas de Vivian Sullón en Stanford

El viernes 13 de diciembre de 2024 recibió la carta de admisión. Ese día, afirma, su vida cambió por completo. Agradece profundamente el apoyo incondicional de su familia, especialmente el de su madre, quien la acompañó desde el inicio del proceso. “Es el resultado de muchos años”, dice con la misma alegría cuando vio por primera los resultados finales.

Vivian ha prometido aprovechar cada oportunidad que le brinde la universidad. En septiembre de 2025 iniciará sus estudios como parte de la “clase 2029”, cursando la carrera de Biología, un sueño que nació desde su infancia, cuando visitaba el pueblo de sus abuelos.