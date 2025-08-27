Estudiantes y periodistas inmigrantes tendrían reducción de duración de visa por Gobierno de Donald Trump. | Composición LR

La administración de Donald Trump propuso la posibilidad de reducir el tiempo de visas para estudiantes, visitantes de intercambio y periodistas, según EFE. Esta medida fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Aquel plan prevé costos adicionales de hasta US$392 millones en 10 años, dependiendo de la tasa de descuento usada: 3% o 7%, añadió el mismo medio. También se realizará una revisión pública de 30 días antes de avanzar con la propuesta.

¿Cuánto se reduciría la visa de EE.UU. a este grupo de extranjeros?

La norma presentada por el DHS implica la limitación de las visas de estudiantes y visitantes de intercambio a tan solo 4 años, informó EFE. En caso se supere el tiempo límite, ambos grupos deberían solicitar una extensión.

Por otro lado, la visa americana para periodistas se vería limitada a 240 días, pero podría extenderse mientras sigan realizando sus actividades. Incluso, a pesar de tener su proceso de extensión en pendiente, este grupo no tendría problemas para seguir trabajando.

Estudiantes extranjeros tendrían limitaciones por Gobierno de EE.UU.

Según la propuesta del DHS, los universitarios de posgrado con visa de estudiantes no podrán cambiar de programa de estudios mientras estén bajo ese visado.

Una vez finalicen su formación solo tendrían 30 días para abandonar Estados Unidos. Por su parte, los estudiantes en programas de inglés tendrían solo un tiempo máximo de 24 meses en el territorio americano.

EE.UU. daría una excepción estricta a China

Los medios de comunicación de China tendrán una excepción en el visado para periodistas. Dicho documento solo permitirá que los profesionales del sector permanezcan 90 días, con posibilidad de prórroga, aunque bajo condiciones más estrictas, según EFE.