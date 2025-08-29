Algunos inmigrantes sueñan con poder hacer patria en "la tierra de las oportunidades", conocida como Estados Unidos. Ante este hecho, las personas buscan poder tramitar lo más pronto posible la visa americana para evitar problemas migratorios legales.

La Embajada de EE.UU. decidió aportar con una respuesta clara que ayudará a muchos peruanos al momento de presentarse ante las autoridades para realizar la documentación.

¿La Embajada de EE.UU. permitirá a peruanos tramitar dos visas a la vez?

La Embajada de EE.UU. aclaró que la sección Consular puede permitir al solicitante pagar y programa una cita para una sola visa a la vez. "La sección Consular puede permitir al solicitante que se entreviste y pague por un segundo tipo de visa durante la cita programada para el primer tipo de visa", explicó.

Emplea este sitio web o el servicio telefónico para pagar el cargo MRV y programa una cita para una sola visa. Al acudir a la cita, la persona debe asegurarse de llevar toda la documentación para esa visa. Puedes llevar también los documentos para la segunda visa que se desea solicitar y el dinero para pagar. Cuando se llene el formulario DS-160 se deberá indicar los dos tipos de visa que se desea solicitar. En el día de la cita, el oficial consular te dirá cómo completar el trámite de la segunda visa.

¿Quién decide entregar la visa americana a los inmigrantes peruanos?

Según las leyes de EE.UU., el Departamento de Estado posee la responsabilidad de entregar visas, y estas se otorgan únicamente en las Embajadas o Consulados estadounidenses en el extranjero.

En el momento de la entrevista, un Oficial Consular se encarga de revisar la solicitud y determinar si la persona cumple con los requisitos para obtenerla. No obstante, la página web de visas de no inmigrantes, aclaró que una visa no te garantiza ingresar al territorio americano.

La visa solo permite al viajero a dirigirse a un puerto de entrada, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decide si permitir el ingreso. EL GDIT y su personal no influyen en el resultado de la solicitud de la visa.

