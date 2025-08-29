HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Sociedad

Embajada de EEUU responde si peruanos pueden solicitar y tramitar dos tipos de visa diferentes al mismo tiempo en 2025

Los peruanos no tendrán la visa americana por otro sitio web, empresa o persona, según la página compartida por la Embajada de EE.UU.

Embajada de Estados Unidos aclara si inmigrantes peruanos podrán tramitar dos visas diferentes a la vez.
Embajada de Estados Unidos aclara si inmigrantes peruanos podrán tramitar dos visas diferentes a la vez. | Composición LR

Algunos inmigrantes sueñan con poder hacer patria en "la tierra de las oportunidades", conocida como Estados Unidos. Ante este hecho, las personas buscan poder tramitar lo más pronto posible la visa americana para evitar problemas migratorios legales.

La Embajada de EE.UU. decidió aportar con una respuesta clara que ayudará a muchos peruanos al momento de presentarse ante las autoridades para realizar la documentación.

PUEDES VER: Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

lr.pe

¿La Embajada de EE.UU. permitirá a peruanos tramitar dos visas a la vez?

La Embajada de EE.UU. aclaró que la sección Consular puede permitir al solicitante pagar y programa una cita para una sola visa a la vez. "La sección Consular puede permitir al solicitante que se entreviste y pague por un segundo tipo de visa durante la cita programada para el primer tipo de visa", explicó.

  1. Emplea este sitio web o el servicio telefónico para pagar el cargo MRV y programa una cita para una sola visa.
  2. Al acudir a la cita, la persona debe asegurarse de llevar toda la documentación para esa visa.
  3. Puedes llevar también los documentos para la segunda visa que se desea solicitar y el dinero para pagar.
  4. Cuando se llene el formulario DS-160 se deberá indicar los dos tipos de visa que se desea solicitar.
  5. En el día de la cita, el oficial consular te dirá cómo completar el trámite de la segunda visa.

PUEDES VER: Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

lr.pe

¿Quién decide entregar la visa americana a los inmigrantes peruanos?

Según las leyes de EE.UU., el Departamento de Estado posee la responsabilidad de entregar visas, y estas se otorgan únicamente en las Embajadas o Consulados estadounidenses en el extranjero.

En el momento de la entrevista, un Oficial Consular se encarga de revisar la solicitud y determinar si la persona cumple con los requisitos para obtenerla. No obstante, la página web de visas de no inmigrantes, aclaró que una visa no te garantiza ingresar al territorio americano.

La visa solo permite al viajero a dirigirse a un puerto de entrada, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decide si permitir el ingreso. EL GDIT y su personal no influyen en el resultado de la solicitud de la visa.

PUEDES VER: Peruana llegó a EEUU sin saber inglés y ahora es influencer de productos de belleza: "Lima ya no me daba espacio para crecer"

lr.pe

Edita la solicitud de visa de EE.UU. si hubo un error

  • Puede modificar en cualquier momento su correo electrónico y su número de teléfono.
  • El número de pasaporte o de formulario DS-160 solo se puede cambiar una vez después de haber realizado el pago.
  • No es posible actualizar datos como nombre, apellidos, país de emisión del pasaporte, país de nacimiento o fecha de nacimiento una vez pagada la tarifa de visa.
  • Para modificar otra información, debe entrar a su cuenta, hacer clic en el ícono de engranaje al lado del nombre del solicitante y elegir la opción “Editar”
Notas relacionadas
Embajada de Estados Unidos aclara si peruanos deben tramitar una nueva visa tras cambiar su nombre de nacimiento en 2025

Embajada de Estados Unidos aclara si peruanos deben tramitar una nueva visa tras cambiar su nombre de nacimiento en 2025

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
Peruano viaja a EEUU tras ganar lotería de visas, obtiene su Green Card y ahora triunfa trabajando en fábrica textil: "No nos rendimos"

Peruano viaja a EEUU tras ganar lotería de visas, obtiene su Green Card y ahora triunfa trabajando en fábrica textil: "No nos rendimos"

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
Cierre de la Costa Verde este 30 de agosto: horario y detalles del evento de ciclismo en Magdalena del Mar

Cierre de la Costa Verde este 30 de agosto: horario y detalles del evento de ciclismo en Magdalena del Mar

LEER MÁS
La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

LEER MÁS
Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota