Sociedad

¿Buscas trabajo? Municipalidad de Cusco lanza convocatoria laboral con más de 50 plazas disponibles

¿Empleo en Cusco? Entidad abrió convocatoria laboral para personas con secundaria completa. Revisa los requisitos y fechas para la inscripción.


Puedes postular hasta el 28 de agosto.
Puedes postular hasta el 28 de agosto.

Oportunidad laboral. La Municipalidad Provincial de Cusco presentó una convocatoria de trabajo disponible hasta el 28 de agosto. Dicha oferta laboral está dirigida a una amplia variedad de personas quienes podrían percibir sueldos que oscilan entre S/1.750 y S/3.200. A continuación, te contamos todos los detalles que debes saber sobre esta oportunidad.

Convocatoria Municipalidad de Cusco: ¿cuáles son los empleos solicitados y qué grado académico se requiere?

Las especialidades que se requieren para dicha convocatoria son  exmiembros de Policía Nacional del Perú o licenciados de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. Así también, personas con secundaria completa. Cabe resaltar, que esta oportunidad laboral de la Municipalidad de Cusco estará vigente hasta el jueves 28 de agosto el 2025.

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES



Convocatoria en la Municipalidad de Cusco 2025: ¿cuáles son los puestos laborales disponibles?

De acuerdo a la Municipalidad de Cusco, los empleos disponibles son:

Supervisor de turno (6 plazas)

  • Título profesional técnico, exmiembro de Policía Nacional del Perú o licenciado de las Fuerzas Armadas en situación de retiro.
  • Experiencia laboral mínima de un año en el sector público y/o privado
  • Sueldo de S/3.200

Sereno a pie (30 vacantes)

  • Secundaria Completa o incompleta, de preferencia licenciado de las Fuerzas Armadas
  • Experiencia laboral en el sector público y/o privado mínimo de dos meses
  • Sueldo de S/1.750

Sereno de patrullaje motorizado (20 vacantes)

  • Secundaria Completa o incompleta, de preferencia licenciado de las Fuerzas Armadas
  • Experiencia laboral en el sector público y/o privado mínimo de dos meses
  • Tener licencia de conducir AIIB profesional.
  • Sueldo de S/2.150.

¿Cómo postular a la Municipalidad de Cusco?

La inscripción de postulantes se realiza en la mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Cusco, galerías Turísticas, el 28 de agosto de 8.00 a.m. a 3.00 p.m.

Se deben presentar los requisitos solicitados en ESTE ENLACE. Por ejemplo, declaraciones juradas, CV, formatos, entre otros.

