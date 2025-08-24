HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

MTC: requisitos y pasos para obtener la acreditación como piloto de drones

El MTC indica un documento para las diferentes actividades y para que se realicen de una manera segura.

Para poder sobrevolar con el dron en el Perú tienes que tener en cuenta ciertos requisitos.
| Foto: MTC

Las personas, antes de hacer cualquier vuelo con un dron para realizar fotografía, cartografía, vigilancia, seguridad, entre otras actividades, tendrán que realizar algunos trámites; de lo contrario, no podrán realizar dicho propósito. Así lo indicó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La MTC, mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), otorgará los permisos por Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS, por sus siglas en inglés) según la Ley N° 30740, para garantizar operaciones seguras a los diferentes peruanos que quieren manejar drones.

¿Cómo puedo obtener el permiso para la acreditación como piloto de drones?

Este documento mostrará la legislación aeronáutica, respeta las reglas del espacio aéreo y opera de manera segura. Para obtener el trámite, debes seguir estos pasos:

  • Los postulantes deben presentar la solicitud en la Mesa de Partes Virtual del MTC, adjuntando la Declaración Jurada (Apéndice B).
  • Los postulantes recibirán un correo para realizar su examen virtual con fecha y hora exactas.
  • El examen será por videollamada (Google Meet). Requiere cámara, micrófono, conexión estable e identificación. Durará 30 min.
  • Luego, descarga la aplicación mediante la plataforma y, una vez aprobada, recibes la acreditación en Jr. Zorritos 1207, Cercado de Lima.

Recordar a los pilotos que deben hacer un curso teórico-práctico en un Centro de Instrucción de Aviación Civil autorizado por el MTC.

¿Cuántas personas ya cuentan con el permiso de la acreditación de piloto?

Desde que se sumó esta ley por el MTC en 2016, se han acreditado 12.936 pilotos, lo que muestra el interés de las personas en el ecosistema de drones.

El MTC recomienda obtener el permiso adecuado, ya que, de lo contrario, podría resultar en la incautación del dron por parte de la Policía Nacional del Perú.

