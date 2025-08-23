MTC forma equipo especial para enfrentar crisis del transporte urbano en Lima y Callao

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la creación del Grupo de Trabajo para abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao mediante la Resolución Ministerial N° 567-2025-MTC/01, publicada el 20 de agosto. El objetivo es establecer un espacio de diálogo entre el Estado y los transportistas formales para diseñar medidas que mejoren el sistema de transporte en la capital.

La decisión se dio un día antes del paro anunciado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) el 21 de agosto, en medio de reclamos por las condiciones del servicio urbano.

El nuevo organismo busca soluciones multisectoriales. Foto: Composición LR





¿Qué es el Grupo de Trabajo del MTC y para qué servirá?

El nuevo organismo busca soluciones multisectoriales a través de la participación de representantes del Estado, gremios empresariales, sociedad civil y academia. Operará bajo la dependencia del MTC, según lo estipulado en los Lineamientos aprobados por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, y no tendrá efectos jurídicos vinculantes, pero sus recomendaciones servirán como base para decisiones futuras.

Funciones y alcance legal

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley N° 29370, el Ministerio es responsable de implementar medidas que garanticen la seguridad, salud y protección del ambiente en el transporte, en coordinación con otros sectores. El Grupo de Trabajo apoyará este objetivo mediante la elaboración de instrumentos normativos y estrategias colaborativas que permitan atender las deficiencias actuales del sistema en Lima y Callao.