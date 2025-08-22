Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Siguen los dimes y diretes. Luego de que La República informara que aún 12 de las 18 estaciones de la ampliación norte del Metropolitano continúan inoperativas, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, responsabilizó a la gestión del alcalde Rafael López Aliaga por esos retrasos tras un año y medio de la inauguración de dicha ruta que se extiende hasta Carabayllo.

“La ejecución de esta obra es responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape, de acuerdo con los convenios. Se habla con la verdad”, afirmó el ministro en respuesta a una publicación del burgomaestre en la que se señala que la ineficiencia y falta de voluntad del MTC mantienen paralizado el proyecto.

El problema empezó en diciembre del 2023 cuando se inauguró la ampliación del Metropolitano con solo cuatro estaciones (Universidad, 22 de Agosto, Belaunde y Los Incas), debido a que el exalcalde Miguel Romero había entregado el proyecto como “culminado” cuando este aún contaba con más de 4.400 observaciones técnicas de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Ya en la gestión de Rafael López Aliaga hubo discrepancias entre la comuna y la ATU porque el alcalde pretendía que funcionaran todas las estaciones tras las observaciones levantadas.

Así, en diciembre del 2024, se abrió el terminal Chimpu Ocllo, con lo que el Metropolitano llegaba hasta Carabayllo, y, en junio último, empezó a operar la estación Las Vegas, en Comas. A la fecha, solo seis de las 18 estaciones están abiertas, el resto no.

MTC culpa a MML

De acuerdo con el titular del MTC, a la fecha, no ha cumplido con subsanar observaciones y persisten puntos críticos que impiden la extensión completa del Metropolitano.

“La implementación de 18 estaciones excesivas para la ampliación ejecutada, los controladores de semaforización incompatibles, que actualmente están en investigación por la Contraloría, y un arbitraje entre la Municipalidad de Lima y los concesionarios por alrededor de 60 millones de soles son los principales factores que impiden la liquidación de la obra y su transferencia definitiva (a la Autoridad de Transporte Urbano)”, aseguró el ministro Sandoval.

Agregó que este caso evidencia la importancia de planificar y ejecutar proyectos respetando el marco normativo, con el objetivo de evitar retrasos y perjuicios para el transporte público. Dijo esto en referencia a la postura del alcalde López Aliaga de poner en marcha el Tren Lima-Chosica a pesar de que no existen las condiciones de seguridad y operación.

Falta de buses

Pero el problema no solo está en la infraestructura. Fuentes de la ATU informaron a La República que faltan unidades para que el sistema no colapse con estas nuevas estaciones.

“El número actual de buses (300 troncales y 223 alimentadores) está pensado para cubrir la ruta que va de Naranjal (Independencia) a Matellini (Chorrillos); no para Chimpu Ocllo. Esa es la mayor traba, por eso se está optando por la estrategia operacional de abrir estaciones progresivamente en la ampliación a Carabayllo, indicaron.

Pues bien, lamentablemente, mientras que no estén funcionando todas las estaciones, la ATU no puede exigirles a los cuatro operadores del Metropolitano que aumenten los buses, o renueven, porque aún no ha corrido ni un solo día de los 12 años de concesión, advirtió el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia. Esto se da porque en el 2010 el exalcalde Luis Castañeda Lossio firmó una sexta adenda del contrato, en la que se acordó que la concesión correría recién con la ruta completa hasta Carabayllo.

“La ATU y los concesionarios del Metropolitano deben llegar a un acuerdo para que se pongan en marcha las demás estaciones y procedan por fin con la renovación o la compra de nuevos buses, ya que los actuales ya cumplieron 15 años y están cerca de su vida útil”, afirmó Quispe Candia.

Las fuentes de la ATU señalaron que para comprar nuevos buses se viene trabajando en una adenda estructural del contrato de concesión.

Precisaron que ya se cuenta con 200 millones de dólares financiados por el Banco Mundial para la compra de 150 unidades eléctricas y para mejoras del sistema del Metropolitano.

“Los recursos del Banco Mundial están disponibles. Para la adquisición de estos 150 buses eléctricos se estima una inversión de 80 millones de dólares, en la que se incluye la implementación de una electrolinera del Metropolitano que facilite la recarga de las unidades”, explicaron.

Añadieron que ya se han llegado a algunos acuerdos con los concesionarios, por lo que existe un avance en la próxima firma de la adenda estructural. “Se están renegociando otros aspectos del Metropolitano, como, por ejemplo, los laudos arbitrales que debe pagar el Estado, los indicadores de actualización tarifaria y el equilibro de la fórmula”.

Finalmente, estimaron que los nuevos buses llegarían a fines del 2026 porque la compra y la implementación demora un año.