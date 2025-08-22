HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ministro de Transportes señaló que la Municipalidad de Lima no cumple con subsanar observaciones. Dijo que aún no se liquida ni se transfiere definitivamente la obra a la ATU. Otro problema es que faltan más buses.

Una nueva etapa de conflicto entre el ministro y el alcalde.
Una nueva etapa de conflicto entre el ministro y el alcalde.

Siguen los dimes y diretes. Luego de que La República informara que aún 12 de las 18 estaciones de la ampliación norte del Metropolitano continúan inoperativas, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, responsabilizó a la gestión del alcalde Rafael López Aliaga por esos retrasos tras un año y medio de la inauguración de dicha ruta que se extiende hasta Carabayllo.

“La ejecución de esta obra es responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape, de acuerdo con los convenios. Se habla con la verdad”, afirmó el ministro en respuesta a una publicación del burgomaestre en la que se señala que la ineficiencia y falta de voluntad del MTC mantienen paralizado el proyecto.

PUEDES VER: Ampliación del Metropolitano: aún 12 estaciones siguen sin operar tras un año y medio de su inauguración

lr.pe

El problema empezó en diciembre del 2023 cuando se inauguró la ampliación del Metropolitano con solo cuatro estaciones (Universidad, 22 de Agosto, Belaunde y Los Incas), debido a que el exalcalde Miguel Romero había entregado el proyecto como “culminado” cuando este aún contaba con más de 4.400 observaciones técnicas de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Ya en la gestión de Rafael López Aliaga hubo discrepancias entre la comuna y la ATU porque el alcalde pretendía que funcionaran todas las estaciones tras las observaciones levantadas.

Así, en diciembre del 2024, se abrió el terminal Chimpu Ocllo, con lo que el Metropolitano llegaba hasta Carabayllo, y, en junio último, empezó a operar la estación Las Vegas, en Comas. A la fecha, solo seis de las 18 estaciones están abiertas, el resto no.

MTC culpa a MML

De acuerdo con el titular del MTC, a la fecha, no ha cumplido con subsanar observaciones y persisten puntos críticos que impiden la extensión completa del Metropolitano.

“La implementación de 18 estaciones excesivas para la ampliación ejecutada, los controladores de semaforización incompatibles, que actualmente están en investigación por la Contraloría, y un arbitraje entre la Municipalidad de Lima y los concesionarios por alrededor de 60 millones de soles son los principales factores que impiden la liquidación de la obra y su transferencia definitiva (a la Autoridad de Transporte Urbano)”, aseguró el ministro Sandoval.

Agregó que este caso evidencia la importancia de planificar y ejecutar proyectos respetando el marco normativo, con el objetivo de evitar retrasos y perjuicios para el transporte público. Dijo esto en referencia a la postura del alcalde López Aliaga de poner en marcha el Tren Lima-Chosica a pesar de que no existen las condiciones de seguridad y operación.

Falta de buses

Pero el problema no solo está en la infraestructura. Fuentes de la ATU informaron a La República que faltan unidades para que el sistema no colapse con estas nuevas estaciones.

“El número actual de buses (300 troncales y 223 alimentadores) está pensado para cubrir la ruta que va de Naranjal (Independencia) a Matellini (Chorrillos); no para Chimpu Ocllo. Esa es la mayor traba, por eso se está optando por la estrategia operacional de abrir estaciones progresivamente en la ampliación a Carabayllo, indicaron.

Pues bien, lamentablemente, mientras que no estén funcionando todas las estaciones, la ATU no puede exigirles a los cuatro operadores del Metropolitano que aumenten los buses, o renueven, porque aún no ha corrido ni un solo día de los 12 años de concesión, advirtió el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia. Esto se da porque en el 2010 el exalcalde Luis Castañeda Lossio firmó una sexta adenda del contrato, en la que se acordó que la concesión correría recién con la ruta completa hasta Carabayllo.

“La ATU y los concesionarios del Metropolitano deben llegar a un acuerdo para que se pongan en marcha las demás estaciones y procedan por fin con la renovación o la compra de nuevos buses, ya que los actuales ya cumplieron 15 años y están cerca de su vida útil”, afirmó Quispe Candia.

PUEDES VER: Nueva ruta del Corredor Azul se alista para llegar al límite de SMP con el Callao

lr.pe

Las fuentes de la ATU señalaron que para comprar nuevos buses se viene trabajando en una adenda estructural del contrato de concesión.

Precisaron que ya se cuenta con 200 millones de dólares financiados por el Banco Mundial para la compra de 150 unidades eléctricas y para mejoras del sistema del Metropolitano.

“Los recursos del Banco Mundial están disponibles. Para la adquisición de estos 150 buses eléctricos se estima una inversión de 80 millones de dólares, en la que se incluye la implementación de una electrolinera del Metropolitano que facilite la recarga de las unidades”, explicaron.

Añadieron que ya se han llegado a algunos acuerdos con los concesionarios, por lo que existe un avance en la próxima firma de la adenda estructural. “Se están renegociando otros aspectos del Metropolitano, como, por ejemplo, los laudos arbitrales que debe pagar el Estado, los indicadores de actualización tarifaria y el equilibro de la fórmula”.

Finalmente, estimaron que los nuevos buses llegarían a fines del 2026 porque la compra y la implementación demora un año.

Notas relacionadas
Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Fotos inéditas delatan a camaradas José y Antonio, cabecillas terroristas del VRAEM

Fotos inéditas delatan a camaradas José y Antonio, cabecillas terroristas del VRAEM

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota