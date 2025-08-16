Huánuco: Hampones vestidos de enfermeros rescatan y fugan con feminicida
Oswaldo Milton Jaramillo Inga cumplía condena en el penal de Potracancha y había sido hospitalizado y se encontraba bajo custodia policial. El único efectivo a su cargo fue reducido generando graves cuestionamientos sobre la administración de justicia.
En el Perú hay fugas de criminales de alta peligrosidad que dejaron en ridículo al sistema carcelario de y graves cuestionamientos sobre la administración de justicia.
El escándalo más reciente ocurrió hoy con el escape de Oswaldo Milton Jaramillo Inga, un hombre condenado a prisión por feminicidio en grado de tentativa, los cuales venía cumpliendo en el penal de Potracancha, en Huánuco.
Jaramillo se encontraba internado en el Hospital Regional de Contingencia Hermilio Valdizán, y estaba bajo custodia de efectivos de la Policía Nacional.
De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario el interno cumplía condena en el Pabellón 03 de dicho establecimiento por el delito de tenencia ilegal de armas y por agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, con una sentencia de 7 y 9 años respectivamente.
Al promediar las 4.00 de la madrugada, dos delincuentes vestidos de enfermeros redujeron al único policía que estaba en custodia y rescataron al prisionero. Desde entonces, la policía ha intensificado la búsqueda del feminicida y sus cómplices.
Al respecto, el 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗣𝗲𝗻𝗶𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗦𝗜𝗡𝗧𝗣𝗘-𝗜𝗡𝗣𝗘 𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇ó 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻ó 𝗹𝗮 𝗳𝘂𝗴𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼.
Confirmaron que la 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗮 𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿ú, “𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗶𝗻𝗮𝗰𝗲𝗽𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗯𝗮𝗷𝗼 𝘀𝘂 ‘𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮’ 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗹𝗶𝗴𝗿𝗼𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗵𝗮𝘆𝗮 𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗮𝗽𝗮𝗿.
𝗟𝗼 𝗼𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗱𝗼, dijeron los trabajadores penitenciarios, 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘆𝗲 𝘂𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗡𝗣, 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶ó𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝗯𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻í𝗮 𝘆 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗵𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘃í𝘀𝗶𝗺𝗼.
𝗡𝗼 𝘀𝗲 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝘂𝗴𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗳𝘂𝘀𝗮𝘀 𝗼 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗮ú𝗻 𝗻𝗼 𝗵𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗼𝗯𝗼𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀, indicaron a través de un comunicado.
Pore so, d𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗲𝗹 𝗦𝗜𝗡𝗧𝗣𝗘-𝗜𝗡𝗣𝗘 𝗲𝘅𝗶𝗴en q𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗲𝗻𝗰𝗮𝗿𝗴𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝗮.
Asimismo, q𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗮𝘀𝘂𝗺𝗮 𝘀𝘂 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗮 𝘆 𝗿𝗶𝗻𝗱𝗮 𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗮𝗹 𝗽𝗮is
𝗟𝗮 𝗳𝘂𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿í𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗻𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗳𝗿𝗮𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹, 𝘀𝗶𝗻𝗼 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶é𝗻 𝘂𝗻 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗮, subrayaron.