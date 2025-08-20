HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sedes para evaluación Serums 2025-II: Minsa publica la lista oficial para este 24 de agosto

Un total de 24.172 profesionales están inscritos para participar en esta evaluación Serums 2025-II, que busca reforzar la atención médica en áreas rurales y urbano-marginales del país.

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista oficial de sedes para la evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud en Perú (Serums 2025-II), que se realizará el próximo domingo 24 de agosto. Esta convocatoria está dirigida a profesionales interesados en reforzar la atención médica en zonas rurales y urbano-marginales del país. Asimismo, se dio a conocer la lista de participantes inscritos en la evaluación nacional, que revela un total de 24.172 profesionales compitiendo por vacantes en distintas carreras del sector salud.

La Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP), encargada del proceso, aclaró que si un participante ya cuenta con una nota de un examen anterior y decide rendir nuevamente la evaluación del Serums 2025-II, la nueva nota reemplazará cualquier calificación previa para efectos de asignación de plazas.

Lista de sedes para evaluación Serums 2025-II

El Ministerio de Salud publicó el nombre de las instituciones educativas designadas como sedes para el proceso Serums 2025-II, así como la dirección específica de cada una, organizadas por regiones del país. Ingresa al siguiente ENLACE para obtener el detalle completo.

Los postulantes inscritos deben acudir a la sede de evaluación correspondiente en su región y localidad a partir de las 7:00 a. m. hasta las 9:30 a. m. Desde el cierre de las puertas no se permitirá el ingreso de ningún participante bajo ninguna excepción. El examen tendrá una duración de dos horas, culminando a la 1:00 p. m.

Cronograma de evaluación para Serums 2025-II

DescripciónFecha
Publicación de participantes inscritos14 de agosto
Evaluación para el Serums 2025-II24 de agosto
Publicación de resultados Hasta el 27 de agosto
Presentación de solicitud de revisión a través del SGD (Sistema de Gestión Documental Minsa)28 de agosto
Absolución de solicitudes de revisión29 de agosto
Publicación de resultados finales1 de septiembre

Serums 2025: ¿Quiénes pueden rendir la evaluación?

La evaluación para el Serums 2025-II aplica a los siguientes profesionales de la salud:

  • Médicos cirujanos
  • Cirujanos dentistas
  • Enfermeras
  • Obstetras
  • Químicos farmacéuticos
  • Nutricionistas
  • Tecnólogos médicos en laboratorio clínico, anatomía patológica, radiología, terapia física y rehabilitación, optometría, terapia del lenguaje y terapia ocupacional
  • Trabajadores sociales
  • Biólogos
  • Psicólogos
  • Médicos veterinarios
  • Ingenieros sanitarios
