La Federación Médica Peruana (FMP), en conjunto con otros gremios médicos en coalición, ha anunciado la posibilidad de iniciar una huelga nacional indefinida a partir del 21 de noviembre si no se atienden sus demandas. Entre las exigencias de los médicos se encuentra la asignación del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional al sector salud, con el fin de mejorar la infraestructura, los materiales médicos y garantizar el acceso a medicamentos. Asimismo, buscan mejoras en la escala laboral para aquellos profesionales que llevan esperando nombramientos por hasta 12 años.

Los gremios médicos que respaldan esta medida incluyen a trabajadores de EsSalud, el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y otros sectores. Su petición es clara: solicitan al Gobierno que resuelva su pliego de pedidos antes del 21 de noviembre para evitar la huelga nacional.

-¿Cuáles son las exigencias de la Federación Médica del Perú?

Como Federación Médica Peruana, nosotros estamos en coalición, es decir, lo que exigimos, lo exigimos todos los gremios del sector salud. Tenemos puntos transversales con federaciones como químicos farmacéuticos, cirujanos dentistas, INPE, medicina legal, sector educación, al igual que otros gremios de salud. Nosotros hemos decidido hacer en Asamblea Nacional, esta huelga el 21 de noviembre, porque tenemos ya años prácticamente con una plataforma, y exigimos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que pueda cumplir no solo con ese incremento del presupuesto que hace muchos años se ha mantenido en menos del 4%, y sabemos que mínimamente tiene que ser más del 6%. A como están los países vecinos, exigimos que este incremento del presupuesto al sector salud sea mínimamente el 10% del PBI, para atender a lo que tenemos día al día, es decir, medicamentos, insumos, equipamiento, infraestructura, y no solo mejorar en ese aspecto, sino también con el valioso recurso humano que hace 12 años que no se nos cumple lo que está en la ley, que es, de forma normal, ascender por años de servicio.

Cada 5 años, la ley lo dice, tenemos que ascender en la carrera, y esto es al nivel que corresponde; pero ya son 12 años, se han embalsado 3 niveles que los administrativos y asistenciales, que somos casi 90.000 trabajadores, estamos con este problema; además del nombramiento de los trabajadores al 100%, que al menos se está avanzando progresivamente.

Nuestro ministerio de Salud ha logrado, habiendo presentado el pedido completo, que el MEF le apruebe S/1 millón para el ascenso en la carrera, el presupuesto tiene en 4% del PBI, y entendemos que faltan pocas semanas para que se cierre el presupuesto del año fiscal 2025. Entonces, principalmente, exigimos incremento del presupuesto para el sector salud; también el ascenso de la carrera al nivel que corresponde, y el nombramiento al 100%, entre otros puntos de la plataforma, como la extensión de carera hasta los 75 años, las horas complementarias (porque acuérdese que en todo el Perú hay falta de personal, especialistas), entonces, eso ayuda a que los pacientes tengan una atención más completa.

Esperamos que nos reciba la presidenta de la república, Dina Boluarte, como también el premier Gustavo Adrianzén, inclusive porque entendemos que él puede hacer la incidencia ante el MEF. La Comisión de Presupuesto, los congresistas, nuestro mismo sector nos está atendiendo, pero necesitan que eso se pueda fundamentar, sobre todo exigirle al ministro de Economía, que no nos niega más el presupuesto.

-Usted comentó que con la Comisión de Presupuesto del Congreso ha tomado un diálogo con la federación, ¿qué puntos se ha llegado con esta mesa de trabajo?

Mire, en todo este año hemos tenido medidas de protestas, platones y paro, y nos han ido atendiendo tanto la comisión de Salud del Congreso, donde de forma unánime fue aprobada nuestro proyecto de ley. En estos momentos, nuestro proyecto se encuentra en la comisión de presupuesto, pero entendemos que muchas veces los proyectos del Congreso terminan siendo no cumplidos porque genera gastos; por lo tanto, el Poder Ejecutivo es quien sí puede resolvernos el problema.

Ante ello, el ministro de salud ha emitido los documentos pertinentes, su equipo técnico ha elaborado todo lo que se requiere y ha hecho entrega al MEF; pero, hasta el momento, lo que aprueba el ministerio, es solo un nivel teniendo 12 años un embalse de 3 niveles en la carrera. Esto perjudica al trabajador, a su familia, porque nosotros nos capacitamos de nuestro bolsillo, y también perjudica en lo que percibimos por 25 o 30 años, en servicio, CTS, luto o sepelio, y el aporte al AFP. Están falleciendo y cesando trabajadores que tienen más 30 años de servicio y pareciera que recién empezarán en lal carrera, se jubilan o fallecen con nivel 1, y eso no está en la ley. No estamos pidiendo un favor, sino algo justo y legal.

Lamentablemente, en el año 2003 y 2012, por protestas se obtuvo que se nos cumpla esta norma, y nosotros apelamos habiendo sido recibimos por la comisión de presupuesto que corrijan un artículo que es el 51 del proyecto ley de presupuesto para el año 2025, donde mencionan el ascenso, ahí falta indicar el nivel que nos corresponde.

-¿La federación no ha pensado, si no recibe ningún tipo de respuesta, apoyar al Paro Nacional convocado para las fechas del Foro APEC?

Nosotros tenemos todas las decisiones en la Asamblea Nacional. En la última de hace unos pocos días, lo que se ha acordado es la huelga nacional, y para una huelga, hay preparativos; pero, estamos en asamblea permanente. Igual, estamos nosotros tomando diariamente las decisiones de todas las bases del Perú.

No podría yo afirmarlo, ha decisión propia, porque tenemos una coalición, pero si estamos en atención permanente, reuniéndonos, para ver las medidas, y sobre todo, siguiendo y tocando las puertas a todos los congresistas de la comisión de presupuesto.

-En el caso hipotético en que el gobierno no responda a las peticiones, ¿qué pasará con los pacientes de los internados, hospitales y penitenciarios?

No es la primera vez que se hace una actividad, tenemos que hacer una huelga para que por arte de magia aparezca el presupuesto, ya nos ha ocurrido en el año 2003 y 2012. Habiendo vivido una pandemia, pensamos nosotros que tiene que haber consciencia para saber como está trabajando los diversos trabajadores en cada servicio con secuelas del covid, por ello pedimos que se nos cumplan nuestras leyes.

Nunca se descuidan los servicios críticos, áreas de emergencia ni la UCI, y en el caso de medicina legal, obviamente se restringirá la atención. Pero nosotros, cuando hemos realizado los paros y protesta, siempre hemos reprogramado, porque al paciente se le informa por qué estamos en las calles, por qué hacemos los reclamos, y después tenemos que tratar de cubrir y reprogramar citas. Pero evidentemente, con esta huelga, no queremos llegar a este extremo, por ello estamos esperando que tengamos la coordinación y la atención del señor premier o la presidente de la República.