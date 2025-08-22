Congreso: José Jerí podrá decidir qué dictámenes se priorizarán y modificar la agenda del Pleno

Más poder para José Jerí. La Junta de Portavoces del Congreso acordó que el presidente del Parlamento será el encargado de definir qué dictámenes y temas serán priorizados en la agenda de debate del Pleno. De esta manera, José Jerí tendrá la facultad de decidir qué asuntos se discutirán de inmediato y cuáles podrán ser postergados según su criterio.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Adicionalmente, (el presidente del Congreso) indicó que la Mesa Directiva, dentro de sus atribuciones, determinaría discrecionalmente, y de acuerdo con las contingencias que se presenten, los temas a tratar en las sesiones del Pleno del Congreso de la República. (…) Asimismo, (el presidente del Congreso) señaló que la Presidencia podría incorporar dictámenes de manera discrecional en la agenda del Pleno, considerando también las propuestas solicitadas a los presidentes de cada comisión", se lee en el acta de la sesión de la Junta de Portavoces recientemente celebrada.

Hasta ahora, la decisión sobre qué dictámenes y temas serían debatidos y votados por el Pleno correspondía a la Junta de Portavoces, en coordinación con la Mesa Directiva. Con este nuevo acuerdo, los representantes de la Junta de Portavoces ceden esa atribución, otorgando a José Jerí, en su calidad de titular del Poder Legislativo, la potestad exclusiva de establecer qué dictámenes serán evaluados por el Pleno.

Para conocer las motivaciones detrás de la decisión adoptada, este medio intentó comunicarse con tres congresistas que integran la Junta de Portavoces: Flavio Cruz (Perú Libre), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Norma Yarrow (Renovación Popular). Sin embargo, hasta el momento, ninguno de ellos ha respondido a nuestras consultas.