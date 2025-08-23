HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Nuevo mercado La Parada: cerca de 1,500 comerciantes acusan a Rafael López Aliaga de excluirlos del plan de renovación

Los comerciantes expresan su oposición a la falta de diálogo con la Municipalidad de Lima. Afirman que el mercado tiene 80 años y piden soluciones antes de ser desalojados por la construcción previa para fines de año.

Comerciantes protestan por la falta de diálogo por parte de la Municipalidad de Lima. Foto: Carlos Felix/ La República.
Comerciantes protestan por la falta de diálogo por parte de la Municipalidad de Lima. Foto: Carlos Felix/ La República.

Otra polémica obra de Rafael López Aliaga. Con bombos y platillos, este mes de agosto, la Municipalidad de Lima (MML) ha anunciado la renovación del Mercado Minorista N.° 1 La Parada, ubicado en el distrito de La Victoria. La obra, que iniciaría a fines de este año, implicaría que los comerciantes del recinto sean trasladados temporalmente al Parque del Migrante, un espacio que, según el municipio, sería reacondicionado para que puedan continuar sus actividades.

Sin embargo, más de los 1,500 comerciantes de la avenida Aviación han manifestado su indignación tras la noticia, ya que, según declaran, hasta el cierre de esta edición la MML no ha sostenido ninguna reunión con el gremio. "Este mercado tiene 80 años de antigüedad. De la noche a la mañana que vengan a desalojarnos no tiene sentido. Acá vivimos del día al día. Queremos soluciones", declaró para La República Audias Heredia, presidente de los estibadores.

"¿Cómo van a iniciar una construcción sin contar con expediente técnico ni licencia? Ya nos han engañado antes con el tema de la luz, a cargo de Invermet. Han pasado seis años y no nos han cumplido. Ahora nos dicen que la obra durará un año, pero eso es falso: una construcción de 70 mil metros cuadrados podría demorar hasta seis años", señaló el comerciante Percy Ampuchura para este medio.

Foto: Carlos Felix/ La República.

Foto: Carlos Felix/ La República.

PUEDES VER: Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

lr.pe

Renovación del mercado La Parada costaría S/ 300,000

A través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), y con una inversión estimada de 300,000 soles, el proyecto contempla la venta de puestos en el nuevo mercado, que según la municipalidad priorizaría a los comerciantes que actualmente arriendan puestos. Asimismo, aquellos puestos que queden disponibles serán ofrecidos a nuevos interesados a través de una subasta pública.

Los propios comerciantes señalan que no están en contra del proyecto; sin embargo, sostienen que la falta de comunicación y la ausencia de una mesa técnica los ha motivado a alzar su voz de protesta. "No hay ninguna respuesta por parte del alcalde. Ellos no se acercan. No dicen nada", señala Feliciano Flores, un vendedor de abarrotes que lleva en el lugar 25 años.

Otra comerciante, de nombre Sofía, añade lo siguiente: "El alcalde está haciendo un abuso con los comerciantes. Tenemos 80 años trabajando y todo el mundo, el pueblo viene a comprarnos. Queremos venga y que se pronuncie. Nosotros lo esperamos"

Aseguran que López Aliaga les había prometido evaluar una eventual privatización del espacio en coordinación con los representantes del mercado, compromiso que —según indican— no se ha cumplido. Además, rechazan categóricamente un comunicado difundido por la Municipalidad en redes sociales, en el que se sostiene que desde marzo se vienen realizando reuniones, afirmación que niegan de manera rotunda.

"Nunca hemos tenido una mesa de trabajo formal para que el señor, el gerente general de Invermet, Pablo Paredes, anuncie que ya tiene un cronograma para que los comerciantes sean trasladados al Parque del Migrante. Nos hemos reunido para que nos dé una explicación. Hemos recurrido a la Fiscalía de la Prevención del Delito para conocer cómo funcionaría es proceso de privatización que menciona", explicó Ronald Amaro, presidente de la asociación de comerciantes Señor de los Milagros.

Los comerciantes exigen una reunión inmediata con el alcalde y los representantes municipales para esclarecer el panorama. Foto: Carlos Felix/ La República.

Los comerciantes exigen una reunión inmediata con el alcalde y los representantes municipales para esclarecer el panorama. Foto: Carlos Felix/ La República.

PUEDES VER: Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

lr.pe

Alcalde pidió apoyo durante campaña política

Según el anuncio de Invermet, difundido a través de una nota de prensa, este 'ambicioso proyecto de modernización' no solo busca renovar la infraestructura, sino también formalizar y dignificar la labor de los comerciantes. La reconstrucción del nuevo mercado, amparada en la Ordenanza Municipal N.° 2720, contempla dos niveles que albergarían más de 2 500 puestos destinados a la venta de abarrotes, productos frescos, comidas y artículos misceláneos.

"Ellos dicen que dan esa ordenanza 2720 con la finalidad de regularizar contratos. Han dicho que somos arrendatarios precarios, pero nosotros somos formales y arrendamos hace 80 años. Papelito manda ( ..) Cuando el alcalde López Aliaga nos vino a pedir apoyo se lo dimos. Él ha comido su caldo de gallina con el alcalde de La Victoria, Rubén Cano. Nos han prometido un mercado nuevo, pero con coordinación con la junta, lo cual no ha habido", denuncia Amaro.

"Estamos muy preocupados por su actitud del alcalde. No es transparente lo que está haciendo. No hay confianza con Invermet. No le creemos. Si llega a la presidencia nos engañará igual", acota el comerciante Juan Osco.

Este diario le consultó a la Municipalidad de Lima sobre las acusaciones de los comerciantes del mercado. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Transportista de línea ‘505’ es asesinado en plena ruta en Santa Anita: sujetos dispararon con pasajeros a bordo

Transportista de línea ‘505’ es asesinado en plena ruta en Santa Anita: sujetos dispararon con pasajeros a bordo

LEER MÁS
Familia peruana vivió una pesadilla al viajar a Francia tras ser retenidos ilegalmente: "Nos maltrataron y llamaron a la policía"

Familia peruana vivió una pesadilla al viajar a Francia tras ser retenidos ilegalmente: "Nos maltrataron y llamaron a la policía"

LEER MÁS
El único tren subterráneo que atravesará Callao luego de su primer ferrocarril hace 170 años: conectaría con aeropuerto Jorge Chávez

El único tren subterráneo que atravesará Callao luego de su primer ferrocarril hace 170 años: conectaría con aeropuerto Jorge Chávez

LEER MÁS
Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota