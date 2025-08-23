Córpac suspende vuelos en Nasca y Pisco por fuertes vientos: se restablecerán cuando 'no presenten riesgo'

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Córpac) anunció la suspensión de los vuelos en el aeródromo de Nasca y en el aeropuerto de Pisco debido a los fuertes vientos registrados la tarde del sábado 23 de agosto, que afectan la visibilidad y generan riesgo para las operaciones aéreas en la región de Ica.

"Debido a los fuertes vientos con presencia de arena que se vienen registrando en el litoral del departamento de Ica, se han suspendido los vuelos en el aeródromo de Nasca desde hoy al mediodía y en el aeropuerto de Pisco a partir de las 2 p.m.", se lee en el comunicado.

Córpac mantiene suspensión de vuelos hasta que mejoren las condiciones climáticas

La entidad informó que su personal monitorea en tiempo real las condiciones climáticas con el objetivo de "restablecer las operaciones aéreas en cuanto mejoren y no representen mayor riesgo para los vuelos".

Además, explicó que los aeropuertos del litoral sur, como Arequipa y Tacna, continúan operando según el cronograma previsto, por lo que no han registrado dificultades en los vuelos. Córpac reafirma su compromiso de garantizar la seguridad de pasajeros, tripulación y operadores, manteniendo altos estándares en sus servicios.

Comunicado de Córpac tras fuertes vientos en Ica.

