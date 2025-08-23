HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     
Sociedad

Córpac suspende vuelos en Nasca y Pisco por fuertes vientos: se restablecerán cuando 'no presenten riesgo'

Córpac anuncia la suspensión de vuelos en el aeródromo de Nasca desde el mediodía y en el aeropuerto de Pisco desde las 2 p.m., debido a fuertes vientos.

Aeropuerto de Pisco
Aeropuerto de Pisco

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Córpac) anunció la suspensión de los vuelos en el aeródromo de Nasca y en el aeropuerto de Pisco debido a los fuertes vientos registrados la tarde del sábado 23 de agosto, que afectan la visibilidad y generan riesgo para las operaciones aéreas en la región de Ica.

"Debido a los fuertes vientos con presencia de arena que se vienen registrando en el litoral del departamento de Ica, se han suspendido los vuelos en el aeródromo de Nasca desde hoy al mediodía y en el aeropuerto de Pisco a partir de las 2 p.m.", se lee en el comunicado.

Córpac mantiene suspensión de vuelos hasta que mejoren las condiciones climáticas

La entidad informó que su personal monitorea en tiempo real las condiciones climáticas con el objetivo de "restablecer las operaciones aéreas en cuanto mejoren y no representen mayor riesgo para los vuelos".

Además, explicó que los aeropuertos del litoral sur, como Arequipa y Tacna, continúan operando según el cronograma previsto, por lo que no han registrado dificultades en los vuelos. Córpac reafirma su compromiso de garantizar la seguridad de pasajeros, tripulación y operadores, manteniendo altos estándares en sus servicios.

Comunicado de Córpac tras fuertes vientos en Ica.

Comunicado de Córpac tras fuertes vientos en Ica.

Nota en desarrollo...

Notas relacionadas
Fuertes vientos con arena en Ica obligan a suspender vuelos en Pisco y Nasca: ráfagas de viento durarían varias horas

Fuertes vientos con arena en Ica obligan a suspender vuelos en Pisco y Nasca: ráfagas de viento durarían varias horas

LEER MÁS
Presunto nepotismo en Corpac: suspenden a trabajadora que habría beneficiado a familiares con casi S/200.000 con órdenes de servicio y compra

Presunto nepotismo en Corpac: suspenden a trabajadora que habría beneficiado a familiares con casi S/200.000 con órdenes de servicio y compra

LEER MÁS
Corpac invertirá S/190 millones en equipos aeroportuarios, el monto más alto en dos décadas

Corpac invertirá S/190 millones en equipos aeroportuarios, el monto más alto en dos décadas

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
El macabro caso de Marco Arenas: fingió su secuestro, asesinó a su madre adoptiva y podría quedar libre en solo 8 años

El macabro caso de Marco Arenas: fingió su secuestro, asesinó a su madre adoptiva y podría quedar libre en solo 8 años

LEER MÁS
Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota