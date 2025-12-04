Cierran el Mall del Sur en San Juan de Miraflores. | Difusión | Composición LR

Cierran el Mall del Sur en San Juan de Miraflores. | Difusión | Composición LR

Este lunes 1, la Municipalidad de San Juan de Miraflores dispuso la clausura temporal del centro comercial Mall del Sur. La comuna, en colaboración con la Fiscalía, lleva a cabo una diligencia enfocada en la inspección de las instalaciones eléctricas del establecimiento. Durante la revisión, se han detectado cables expuestos, lo que ha motivado la intervención. Las acciones de supervisión siguen en curso.

El motivo del cierre del establecimiento estaría relacionado con la infracción No 2.94, ya que en el cartel colocado por el municipio se lee el motivo: ''Por no cumplir con lo dispuesto en el código nacional de electricidad''. La comuna señaló que la medida busca garantizar la seguridad y hacer cumplir la normativa vigente.

Durante la visita se detectaron diversas deficiencias, como el desgaste en los equipos de refrigeración, la presencia de óxido en estructuras metálicas de áreas técnicas, instalaciones eléctricas inadecuadas y la falta de señalización. Estas condiciones representan un riesgo para la seguridad de los trabajadores del establecimiento.

Usuarios muestran su malestar por cierre

En redes sociales, la respuesta de los ciudadanos no se hizo esperar. ''¿Qué pasa con los que compraron para el cine?'', preguntó un usuario, y le contestaron que tenía que pedir un reembolso.

Otra persona comentó ''Justo iba ir a recoger mi pedido'', y una usuaria le respondió que las entregas se reprogramarían. El mall no se ha pronunciado hasta el momento.

El fiscal a cargo del operativo, Ricardo Walter López García, sugirió a los funcionarios corregir las observaciones realizadas por el personal de fiscalización dentro del plazo establecido.

La municipalidad cerró temporalmente el centro comercial. Foto: difusión.

Mall del Sur presentó deficiencias este año

En febrero de 2025 se reportaron grietas y el desprendimiento parcial de mayólicas en el piso del patio de comidas. Tras un fuerte “estruendo”, se reportó que fue el porcelanato que se levantó repentinamente, por lo que muchos visitantes huyeron del lugar y se cercó la zona afectada.

Las autoridades municipales de Municipalidad de San Juan de Miraflores acudieron a inspeccionar y determinaron que no hubo daño estructural, sino un problema con el acabado por dilatación térmica o pequeños movimientos, no un riesgo de colapso. Por ello, solo se cerró la zona afectada.

