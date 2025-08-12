Denuncia contra Corpac. Martha Katherine Ore Valdividia, la actual jefa del Área de Adquisiciones de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A., fue acusada por fuentes de Corpac por el presunto delito de nepotismo. Los favorecidos habrían sido dos familiares directos: Jesabel Gladys Ulloa Valencia, hermana de su excuñado; y Henry William Gallo Caballero, cuñado actual.

Por un lado, Ore Valdivia contrató a Ulloa como "locadora" y emitió la orden de servicio N.º 001-001-230653 por más de S/10.000 en el año 2021. Ulloa es la hermana de Richard Ulloa, expareja de Azucena del Pilar Ore Valdivia (hermana de Ore Valdivia). El documento precisa que se trató de una "Contratación de un servicio de atención y gestión de requerimientos de procedimiento de selección menores a 8 UIT de la sede central".

Por otro lado, la inculpada habría favorecido al actual esposo de su hermana al contratarlo como proveedor de la corporación y con órdenes de compra por más de S/188.000 durante los años 2024 y 2025. A continuación, se detallarán cuáles fueron.

Reportan presunto caso de nepotismo en Corpac

Jesabel Ulloa, pariente de Ore Valdivia en segundo grado de afinidad, es actual trabajadora de Corpac y ostenta el cargo de Analista Administrativo I del Área de Programación y Control de Adquisiciones, en la que Ore Valdivia es jefa. El 6 de septiembre de 2021, Ulloa habría sido beneficiada con una orden de servicio (N° 001-001-230653) por el monto de S/10.800.

Henry Gallo, pariente de Ore Valdivia en primer grado de afinidad, se mantiene como proveedor de bienes y servicios de la corporación desde el año 2024. Desde entonces, habría sido favorecido con 8 órdenes de compra, que sumando los montos dan un total de S/188.284:

29 de octubre de 2024: Orden N° 001-001-254454 por S/33.800

Descripción: pinturas óleo, pinturas latex y thinners acrílico

8 de noviembre de 2024: Orden N° 001-001-254769 por S/4.550

Descripción: alfombras de alto tránsito

11 de noviembre de 2024: Orden N° 001-001-254779 por S/3.500

Descripción: sillas altas tipo bar, mesas altas tipo bar y counters stand pegables

19 de noviembre de 2024: Orden N° 001-001-254949 por S/19.900

Descripción: brochas de nailon, aire comprimido, telas franela, alcoholes isopropílicos

19 de diciembre de 2024: Orden N° 001-001-255907 por S/7.585

Descripción: rollos de cable, cables de tierra, tomas aéreas, enchufes

17 de febrero de 2025: Orden N° 001-001-257764 por S/41.620

Descripción: pinturas latex, pinturas gloss y lijas

6 de junio de 2025: Orden N° 001-001-260887 por S/40.640

Descripción: abrazaderas regulables, arandelas, brochas de nailon y otro tipo de brochas

16 de junio de 2025: Orden N° 001-001-261126 por S/36.689.90

Descripción, abrazaderas regulables, arandelas, brochas de nailon y otro tipo de brochas

De acuerdo fuentes de La República en Corpac, Ore habría cometido "fraccionamiento", dado que un proveedor no puede ser contratado por encima de las 8 UIT, según la legislación peruana.

Pronunciamiento de Corpac

La República se comunicó múltiples veces con el Área de Imagen y Relaciones Inter Institucionales de Corpac para obtener descargos y la corporación informó que el caso está en evaluación en diversas áreas.

