Sociedad

Cinco censistas son asaltados en Piura durante Censos Nacionales 2025: tablets robadas contenían información de ciudadanía

Las autoridades policiales instan a la población a denunciar la venta de dispositivos móviles de dudosa procedencia en Piura a fin de dar con el paradero de los asaltantes.

La Policía Nacional desplegó un operativo tras tomar conocimiento del asalto ocurrido en Paita, Piura. Foto: Composición LR
La Policía Nacional desplegó un operativo tras tomar conocimiento del asalto ocurrido en Paita, Piura. Foto: Composición LR

La tarde del último miércoles 13 de agosto se reportó un asalto en el asentamiento humano María Parado de Bellido, en la provincia de Paita, en la región de Piura. El crimen fue en contra de cinco censistas, quienes se encontraban realizando su labor de empadronamiento en el marco de los Censos Nacionales 2025.

De acuerdo a la denuncia presentada en la comisaría de Ciudad del Pescador, los trabajadores, procedentes de Pueblo Nuevo de Colán, El Arenal, La Huaca y Paita, fueron abordados por un grupo de sujetos, quienes les habrían sustraído las tablets y celulares con los que realizaban las jornadas de trabajo.

lr.pe

Policía Nacional desplegó operativo tras asalto de censistas en Piura

Las víctimas del robo no señalaron que los criminales hayan hecho uso de armas de fuego. No obstante, fueron robados los dispositivos con los que censaban a la ciudadanía en Piura. Ante ello, la Policía Nacional respondió con un operativo por la zona del asentamiento humano a fin de rastrear vía GPS uno de los celulares y así dar con el paradero de los hampones.

Cabe resaltar, que las autoridades hicieron un llamado a la población para denunciar a toda aquella persona que ofrezca la venta de dispositivos móviles de dudosa procedencia. Ante ello, la ciudadanía ha expresado su indignación frente a la creciente inseguridad en el sector.

Dispositivos robados tienen información de las personas censadas

La Policía Nacional se mantiene atenta ante cualquier nueva información que pueda dar con el paradero de los asaltantes, pues su preocupación es alta al conocer que dichos dispositivos robados tienen información de la ciudadanía censada de la provincia de Paita, en Piura.

