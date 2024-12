Alumno que estudia Ingeniería en la UNMSM y la UNAC compara nivel entre ambas: "Es muy exigente"

En Perú, las universidades públicas son reconocidas por ofrecer educación superior de alta calidad, es por ello que, lograr una vacante en una de estas instituciones requiere de una ardua preparación. Algunas de ellas, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional del Callao (UNAC), atraen a miles de postulantes cada año. Este es el caso de Gerson Ventocilla, un joven estudiante que ingresó a ambas casa de estudio público, tras dejar la especialidad de Medicina en Argentina.

Ahora, el flamante estudiante, quien cursa actualmente dos carreras diferentes de ingeniería en cada una de estas instituciones, ha compartido qué lo motivó a ingresar a la Decana de América y la UNAC. Asimismo, ha realizado una comparación entre el nivel académico que ofrece la UNMSM y la Universidad del Callao.

¿Qué lo motivó a ingresar a la UNMSM y la UNAC?

Según comentó el joven estudiante en el canal de YouTube TripWill, antes de estudiar en Perú, cursó un ciclo de estudios en Medicina en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA), en Argentina. Sin embargo, tuvo que regresar al Perú por los problemas que enfrentaba el país. Ya en su tierra natal, y como desde pequeño siempre fue bueno en cursos de ingeniería, ingresó a la Universidad Nacional del Callao (UNAC).

Tras varios ciclos de estudios, decidió ampliar sus conocimientos y postuló a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde logró alcanzar una vacante para la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos.

PUEDES VER:

"Yo quería seguir Medicina en San Marcos. No se pudo y dije: 'No me puedo quedar acá'. Entonces postulé a la UNAC. Ya luego (de años de estudios) vine acá a San Marcos para añadir la carrera de Mecánica de Fluidos", compartió el joven estudiante.

¿Cómo es el nivel académico de la UNMSM y la UNAC?

Según comentó el destacado alumno, tanto la UNAC como la UNMSM poseen un alto nivel académico. Ambas instituciones públicas del Perú poseen profesores con una gran calidad de enseñanza y son muy exigentes en sus áreas.

"No puedo comparar (las carreras de ingeniería) porque es muy diferente (las especialidades que llevo) en la UNAC y la UNMSM, pero de nivel (académico) puedo decir que la UNAC tiene un buen nivel. Tiene profesores muy exigentes y rigurosos. Ahora, San Marcos tampoco se queda atrás (...) Y respecto al tema de dificultad (académica) yo creo que están a la par", expresó el alumno.