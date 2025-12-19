Avanzan acciones para erradicar la venta ambulatoria de chips y proteger a los usuarios

Combatir la venta ilegal de chips móviles es hoy una prioridad. Y es que la activación de líneas —fuera de los canales autorizados— facilita delitos como el fraude, extorsión e incluso la suplantación de identidad.

Frente a esta realidad, Movistar ha profundizado su lucha contra la activación y venta no autorizada de chips móviles mediante la implementación del bloqueo por geolocalización en tiempo real. ¿Cómo funciona este sistema?

Innovación tecnológica para frenar la venta ambulatoria

Con el sistema de bloqueo por geolocalización en tiempo real, se impide la activación de chips cuando el vendedor se aleja del punto de venta autorizado. De esta manera, se evitan activaciones de chips fuera de los canales autorizados.

Esta solución se integra a un proceso más amplio de transformación de los sistemas de contratación que la compañía viene realizando desde hace varios meses. Movistar reafirma que mantiene un plan estructurado para combatir la venta ambulatoria de chips.

Acciones coordinadas y mayor fiscalización

A la par, se continúa con los operativos de fiscalización y las denuncias ante las autoridades competentes. Tan solo en el último mes, la empresa ha presentado más de 40 denuncias penales. Asimismo, ha entregado a entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Policía Nacional del Perú, Osiptel, el Congreso de la República y la Fiscalía un listado de más de 80 zonas donde se ha identificado la venta ambulatoria de chips a nivel nacional.

Además, se ha reforzado el control del sistema de ventas móviles y el trabajo con los distribuidores autorizados, junto con una revisión de la planta de clientes móviles. Este proceso incluye la revalidación de titularidad en personas naturales con múltiples líneas y la anulación de aquellas que no cumplan con la normativa establecida por Osiptel.

Movistar continúa con su compromiso de brindar información clara y oportuna a los clientes para que sepan cómo y dónde adquirir un chip de manera segura. Erradicando la venta ilegal de chips, se protegerá a muchos más usuarios.

