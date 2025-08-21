HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

"No podemos convocar paro a cada rato": dirigente responde a Martín Valeriano tras nueva convocatoria de paro en setiembre

Gemios se ven divididos tras anuncio de nuevas paralizaciones este 21 de setiembre. El presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao cuestionó a Valeriano y dijo que no se puede convocar paros "cada que se nos antoja".


Solo el 50% de trasnportistas se sumaron a las medidas de protestas este 21 de agosto
Solo el 50% de trasnportistas se sumaron a las medidas de protestas este 21 de agosto | Composición LR | Exitosa/ URPI-LR

Este 21 de agosto, se llevó una nueva jornada de protesta por parte del sector transporte. En un paro convocado por la Unidad Gremial del Transporte Urbano, presidida por Martín Valeriano, diversos sindicatos de Lima y Callao acataron la medida y no saliron a ejercer sus respectivas jornadas. Sin embargo, más tarde se supo que solo el 50% a 60% de transportistas habríana apoyado a la medida.

En este sentido, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, respondió directamente a Valeriano y cuestionó la nueva medida lanzada por el dirigente, quien convocó a otra movilización para este 21 de setiembre. Así, afirmó que el día de hoy "no se ha conseguido nada" y que lo inmediato es buscar alternativas, más no realizar una nueva convocatoria.

Dirigente responde a Martín Valeriano ante nueva convocatoria de paro

Según indicó Héctor Várgas para Exitosa, la nueva convocatoria solo perjudicaría a los usuarios y no solucionaría el problema actual. Asimismo, cuestionó la capacidad de convocatoria y liderazgo por parte de Martín Valeriano, luego de conocerse que solo la mitad de trabajadores habrían acatado el paro. "Hay que buscar alternativas, pero no podemos llevar al público usuario, como lo dije, cada que se nos ocurre, a un paro. Él (Martín Valeriano) dice que representa a 22.000 transportistaas y ahora dice que no porque, lamentablemente, los empresarios estamos privilegiando nuestro bolsillo. Esto es mentira", inció su descargo.

"Las empresas han tomado una decisión libremente. Nosotros sí convocamos a reunión, y en asamblea se tomó la decisión de no parar, a pesar de que, reconocemos, hay razones, pero la verdad es que no nos hacen caso. Si es que mañana nos juntáramos para tomar una decisión de este tipo, seguramente nos verían adelante para paralizar todo, pero no podemos parar cada que se nos antoja. Nos lleva a una situación de descrédito en la que las personas creen que nosotros somos parte de la informalidad", concluyó.

Convocan nuevo paro de transportistas para setiembre

Por su parte, el presidente de AMETUR, Manuel Odiana, señaló para La Reública que, de no haber acciones efectivas por parte del Gobierno, se convocará a un paro nacional indefinido para el próximo 21 de setiembre. Inidcó que antes ya se han prometido medidas a favor del sector respecto a la delincuencia, pero hasta ahora no han sido cumplidas. "Todos estamos protestando en defensa de nuestra vida y seguridad. Si bien es cierto, hay voces discrepantes, pero acá prima la vida de los trabajadores y ciudadanos. Hacemos un llamado a la unidad (...). La invitación es abierta a todos", afirmó.

En este sentido, Martín Valeriano, indicó que se evaluará la fecha de inicio para el próximo paro indefinido, con fecha tentativa para setiembre. "Hay que revertir este mal momento y enfocarnos a trabajar por un paro nacional contra la inseguridad que hoy viven todos los peruanos, pero para eso tenemos que articular y ver de qué manera tenemos que llevar esta paralización ya para el mes de setiembre o inicios de octubre (...) lo daremos a conocer" , sentenció.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

