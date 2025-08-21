HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario eliminado de la Copa Libertadores
Universitario eliminado de la Copa Libertadores     Universitario eliminado de la Copa Libertadores     Universitario eliminado de la Copa Libertadores     
Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy
Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      
Sociedad

Marina de Guerra no emite alerta de tsunami en el litoral peruano tras terremoto de magnitud 7,6 en Chile

La Marina de Guerra del Perú informó que, tras el terremoto de magnitud 7,6 en Chile, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis evaluó la situación y confirmó que no existe riesgo de tsunami en el litoral peruano.

Marina de Guerra del Perú se pronuncia tras terremoto en Chile
Marina de Guerra del Perú se pronuncia tras terremoto en Chile

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió un aviso este 21 de agosto tras el terremoto de magnitud 7,6 ocurrido en Chile. Tras la evaluación realizada por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, la entidad confirmó que el evento no genera riesgo de tsunami en el litoral peruano.

Según el reciente boletín informativo, el movimiento telúrico se registró a las 22:16 en el Paso Drake, al sur de Chile. El Centro Sismológico Nacional chileno informó que el evento alcanzó una magnitud de 7,6 y tuvo una profundidad de 20 kilómetros. El epicentro se ubicó a 258 kilómetros al noroeste de la Base Aérea Antártica “Presidente Eduardo Frei”.

Nota en desarrollo...

Notas relacionadas
Nuevos oleajes anómalos amenazan el litoral peruano: Marina de Guerra emite alerta con zonas de mayor riesgo

Nuevos oleajes anómalos amenazan el litoral peruano: Marina de Guerra emite alerta con zonas de mayor riesgo

LEER MÁS
Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

LEER MÁS
Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 71 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

LEER MÁS
Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Independiente vs U. de Chile, últimas noticias: así avanza el caso en Conmebol tras incidentes en Copa Sudamericana

Marina de Guerra no emite alerta de tsunami en el litoral peruano tras terremoto de magnitud 7,6 en Chile

Sociedad

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Resultados de la Kábala de este jueves 21 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Congreso da un paso atrás: retiran claúsula que permitía que senadores y diputados ganen más de S/ 50.000

Gobiernos de Perú y Colombia inspeccionarán distrito de Santa Rosa este 11 y 12 de septiembre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota