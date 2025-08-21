Marina de Guerra no emite alerta de tsunami en el litoral peruano tras terremoto de magnitud 7,6 en Chile

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió un aviso este 21 de agosto tras el terremoto de magnitud 7,6 ocurrido en Chile. Tras la evaluación realizada por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, la entidad confirmó que el evento no genera riesgo de tsunami en el litoral peruano.

Según el reciente boletín informativo, el movimiento telúrico se registró a las 22:16 en el Paso Drake, al sur de Chile. El Centro Sismológico Nacional chileno informó que el evento alcanzó una magnitud de 7,6 y tuvo una profundidad de 20 kilómetros. El epicentro se ubicó a 258 kilómetros al noroeste de la Base Aérea Antártica “Presidente Eduardo Frei”.

