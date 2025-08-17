HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Sociedad

Nuevos oleajes anómalos amenazan el litoral peruano: Marina de Guerra emite alerta con zonas de mayor riesgo

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, emitió un nuevo aviso especial por la llegada de oleajes anómalos a lo largo de la costa peruana este 18 de agosto. Autoridades piden tomar precauciones.

Marina de Guerra emite nueva alerta de oleje anómalo desde 18 al 22 de agosto
Marina de Guerra emite nueva alerta de oleje anómalo desde 18 al 22 de agosto | Composición LR | Jazmín Ceras

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, emitió un nuevo aviso especial ante el arribo de oleajes anómalos que afectarán progresivamente todo el litoral peruano. Según el comunicado oficial, las condiciones del mar se verán alteradas en las zonas norte, centro y sur del país, con mayor impacto en las playas abiertas y semiabiertas.

Se estima que los oleajes se mantendrán desde este 18 de agosto hasta el viernes 22. El fenómeno natural, originado por el ingreso de olas del suroeste, representa un riesgo potencial para bañistas, pescadores y embarcaciones menores, por lo que instaron a la ciudanía acatar las medidas de seguridad que se dispongan a través de los gobiernos locales.

PUEDES VER: Policías colombianos intentan ingresar sin permiso a Perú por Santa Rosa, pero son detenidos por la Marina de Guerra

lr.pe

Marina de Guerra alerta nuevo oleaje anómalo: zonas afectadas y niveles de riesgo

El aviso detalla que el fenómeno alcanzará todo el litoral, comenzando con oleaje ligero en varios sectores. En algunas zonas, sin embargo, se prevé un incremento de las olas a un nivel moderado, especialmente durante los días martes y miércoles, antes de volver a condiciones más estables. Según indicaron, en la costa norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se prevé el ingreso de oleaje ligero del suroeste a partir de la noche de este lunes, y de la misma forma en el litoral centro, entre Salaverry y San Juan de Marcona.

Por otro lado, esta situación será más intensa en ela zona sur del litoral (en Chancay), desde San Juan de Marcona hasta Tacna. Aquí, el oleaje ligero comenzará el lunes por la tarde, incrementando a moderado el martes en la mañana. Se espera que las condiciones retornen a un nivel ligero hacia la tarde del miércoles, siendo las playas más vulnerables aquellas abiertas o semiabiertas.

PUEDES VER: Cayeron al mar desde contenedores y ahora las rematan: Marina de Guerra sobre venta de lavadoras en Ancón

lr.pe

Recomendaciones de seguridad ante oleaje anómalo del 18 al 22 de agosto

La Marina de Guerra del Perú ha solicitado a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas del sector marítimo tomar las precauciones necesarias, con el objetivo de reducir riesgos para la población, embarcaciones y actividades recreativas. "Se exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad que se dispongan", indicaron en el cimunicado.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar ingresar al mar en zonas con restricciones. La Dirección de Hidrografía continuará realizando un seguimiento constante del comportamiento del mar y comunicará oportunamente cualquier cambio relevante.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

LEER MÁS
Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

LEER MÁS
Policías colombianos intentan ingresar sin permiso a Perú por Santa Rosa, pero son detenidos por la Marina de Guerra

Policías colombianos intentan ingresar sin permiso a Perú por Santa Rosa, pero son detenidos por la Marina de Guerra

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

LEER MÁS
Impactante hallazgo en San Martín de Porres: cadáver de un hombre encontrado en plena vía pública de la avenida Zarumilla

Impactante hallazgo en San Martín de Porres: cadáver de un hombre encontrado en plena vía pública de la avenida Zarumilla

LEER MÁS
Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

LEER MÁS
Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

LEER MÁS
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Sociedad

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota