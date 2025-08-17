La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, emitió un nuevo aviso especial ante el arribo de oleajes anómalos que afectarán progresivamente todo el litoral peruano. Según el comunicado oficial, las condiciones del mar se verán alteradas en las zonas norte, centro y sur del país, con mayor impacto en las playas abiertas y semiabiertas.

Se estima que los oleajes se mantendrán desde este 18 de agosto hasta el viernes 22. El fenómeno natural, originado por el ingreso de olas del suroeste, representa un riesgo potencial para bañistas, pescadores y embarcaciones menores, por lo que instaron a la ciudanía acatar las medidas de seguridad que se dispongan a través de los gobiernos locales.

Marina de Guerra alerta nuevo oleaje anómalo: zonas afectadas y niveles de riesgo

El aviso detalla que el fenómeno alcanzará todo el litoral, comenzando con oleaje ligero en varios sectores. En algunas zonas, sin embargo, se prevé un incremento de las olas a un nivel moderado, especialmente durante los días martes y miércoles, antes de volver a condiciones más estables. Según indicaron, en la costa norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se prevé el ingreso de oleaje ligero del suroeste a partir de la noche de este lunes, y de la misma forma en el litoral centro, entre Salaverry y San Juan de Marcona.

Por otro lado, esta situación será más intensa en ela zona sur del litoral (en Chancay), desde San Juan de Marcona hasta Tacna. Aquí, el oleaje ligero comenzará el lunes por la tarde, incrementando a moderado el martes en la mañana. Se espera que las condiciones retornen a un nivel ligero hacia la tarde del miércoles, siendo las playas más vulnerables aquellas abiertas o semiabiertas.

Recomendaciones de seguridad ante oleaje anómalo del 18 al 22 de agosto

La Marina de Guerra del Perú ha solicitado a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas del sector marítimo tomar las precauciones necesarias, con el objetivo de reducir riesgos para la población, embarcaciones y actividades recreativas. "Se exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad que se dispongan", indicaron en el cimunicado.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar ingresar al mar en zonas con restricciones. La Dirección de Hidrografía continuará realizando un seguimiento constante del comportamiento del mar y comunicará oportunamente cualquier cambio relevante.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.