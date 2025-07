Varias personas acudieron al malecón de Chorrillos luego de que la Marina de Guerra del Perú emitió una alerta de tsunami en Perú tras el terremoto de magnitud 8.8 registrado en Rusia. La institución también precisó la hora estimada de llegada de las olas al litoral peruano. Una ciudadana peruana sorprendió al declarar que fue a dicho lugar junto a su nieto para "conocer" el fenómeno, debido a que "nunca lo había visto".

"Escuche en la televisión en la mañana. Me alerté y quería ver algo. Yo nunca lo he visto, nunca he visto un tsunami. Lo traigo a mi nieto para que también conozca. Me han dicho que es algo preventivo, no de alto riesgo. No se sabe de cuantos metros va a llegar las olas", declaró la ciudadana residente de Chorrillos en diálogo con Latina Televisión.

Además, la mujer aseguró que mantendrá cierta distancia del malecón como medida de prevención, pese a que ello no garantiza su seguridad. "Yo sé que me tengo que ir al frente (del malecón) y ahí quedarme, porque no me puedo meter a las cuadras que son muy angostas", añadió.

Peruanos se reúnen en malecón de Chorrillos

Varias personas acudieron al malecón para observar el tsunami de cerca y registrarlo con sus celulares. Algunos trabajadores que laboran cerca de las playas de Chorrillos también suspendieron sus actividades como medida de precaución.

"Vecinos de Chorrillos. Lo tomé tranquilo y trabajo en la playa porque soy surfista. Me he visto afectado porque es un día menos de trabajo. Si no trabajo hoy no como hoy. Por precaución hay que hacer caso", manifestó otro ciudadano.

Alerta de tsunami: Horario de llegada de oleaje al Perú tras terremoto en Rusia

Según la Marina de Guerra del Perú, estas serán las horas en las que llegarán las primeras olas a diferentes regiones del Perú tras el sismo en Rusia:

Horario de llegada de tsunami a Perú. Foto: DHN

