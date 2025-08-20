Pronied lanza plataforma digital para acelerar proyectos de colegios en Perú: conoce el SIAT

La primera convocatoria del SIAT se realizará el 15 de septiembre de 2025. Foto: composición/El Peruano

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), adscrito al Ministerio de Educación, presentó el Sistema Integrado de Asesoría Técnica (SIAT), una plataforma digital que promete agilizar la elaboración de expedientes técnicos en proyectos de infraestructura educativa.

La herramienta está diseñada para apoyar a gobiernos regionales y locales, que suelen enfrentar demoras y trabas al momento de iniciar obras de colegios. Según el Pronied, el SIAT permitirá asesoría concurrente desde la fase inicial, con plazos claros en cada etapa y un uso más eficiente de recursos.

La primera convocatoria del sistema está programada para el 15 de septiembre de 2025, lo que marca un hito en la modernización de la gestión pública en este sector. La meta es clara: cerrar brechas en infraestructura educativa bajo criterios de eficiencia y gestión del riesgo.

Requisitos para acceder al SIAT

Los proyectos que busquen ingresar al sistema deberán cumplir con condiciones mínimas:

Incluir hasta tres instituciones educativas.

Estar activos, viables y no duplicados en el Banco de Inversiones .

. Contar con un informe técnico sobre la situación de la infraestructura.

Estar registrados en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) .

. Tener saneamiento físico-legal del terreno, o en trámite de regularización ante los Registros Públicos.

Los gobiernos interesados pueden registrar sus iniciativas en la plataforma a través del portal oficial: siat.pronied.gob.pe/login.

Capacitaciones en regiones

Para garantizar el correcto uso del sistema, Pronied iniciará un ciclo de capacitaciones a nivel nacional. La primera jornada se llevará a cabo en Ayacucho el 25 de agosto de 2025, dirigida a gobernadores, alcaldes, equipos técnicos y unidades ejecutoras. Estas actividades se replicarán en todas las regiones del país.

Con este paso, el Pronied busca no solo modernizar su asesoría técnica, sino también acortar la distancia entre la planificación y la ejecución de proyectos educativos, un problema recurrente en el Perú.