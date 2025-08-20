Rechazan elección de dos rectores como miembros del consejo directivo de la Sunedu: “Es el regreso de la ANR”

Una gran polémica ha causado la reciente elección de los dos nuevos representantes de las universidades públicas ante el consejo directivo de la Sunedu. Y no es para menos. En febrero del 2026, dos rectores formarán parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), lo que ha sido considerado -por especialistas- como el regreso de la extinta ANR (Asociación Nacional de Rectores).

Resulta que, el último martes 19 de agosto, durante un proceso electoral, los rectores de estas casas de estudio decidieron designar como consejeros de la Sunedu a sus colegas Lida Asencios y Carlos Reyes, quienes hoy son autoridades de las universidades Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) y Santiago Antúnez de Mayolo (Áncash), respectivamente.

De los dos elegidos, Asencios es el rostro más conocido debido a que, junto a la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, fue una de las impulsoras de la Ley 31520, llamada también “ley de la contrarreforma universitaria”. Precisamente, esta norma la ha beneficiado, ya que cambió la conformación de la Sunedu y dejó de lado el concurso público y optó por la votación como vía para la designación de los consejeros.

Volvió la ANR

“Es una mala noticia para el sistema universitario porque están restituyendo la ANR. Es una pésima decisión poner a rectores en el consejo directivo de la Sunedu, ya que se está poniendo a los supervisados como supervisadores, como gatos de despenseros. Y este es el primer golpe, porque si eligen a uno de los rectores como superintendente, se estaría dando una estocada final a la institucionalidad de la Sunedu”, cuestionó el exfuncionario del Minedu, Jorge Mori, quien es hoy director ejecutivo del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes).

El exviceministro de Educación, José Luis Gargurevich, consideró que la elección de los rectores en Sunedu es inmoral y atenta contra la calidad universitaria. “Los supervisados a cargo de su supervisión. Es el regreso de la ANR y todo es por las leyes de contrarreforma que aprobó este Congreso”, criticó.

Manifestó también que la independencia de los supervisados con respecto a los supervisores es central en el aseguramiento de la calidad. “Ahora se ha abierto la puerta a comprar favores, sancionar a los adversarios políticos y evitar sancionar a los propios y a los aliados”, afirmó.

“La ANR está de vuelta”, comentó el exministro de Educación Ricardo Cuenca, luego de reiterar que se está cumpliendo lo que advertían con la aprobación de la ley 31520, también llamada “ley de la contrarreforma universitaria”.

Mori agregó que ha empezado el camino para la reorganización de la Sunedu. “Que uno de los rectores se convierta en superintendente es un claro conflicto de intereses. Han violado varias leyes y pronunciamientos, incluso, del Tribunal Constitucional (TC)”, señaló.

Sin embargo, eso parece no causar preocupación en el Consejo Nacional de Educación (CNE) que saludó la designación de Lida Asencios, quien también es vicepresidenta de esa institución. Tampoco en la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), aunque la posición de esta última ha sido favorable a la “ley de la contrarreforma universitaria”.

De esta manera, los rectores Lida Asencios y Carlos Reyes reemplazarán en febrero del 2026 al superintendente Manuel Castillo y al consejero Manuel Hernández, representantes de las universidades públicas ante el consejo directivo de la Sunedu.

Asencios se desdice

Durante una entrevista que le realizó La República, en enero del 2022, mientras se debatía la "ley de la contrarreforma universitaria", la rectora Lida Asencios respondió que estaba en contra de que los rectores integraran la Sunedu.

“Yo estoy de acuerdo con que exista la Sunedu, que no esté integrada por rectores, esos dos representantes de las universidades públicas deben ser seleccionados de las 52 universidades, que no sean rectores ni vicerrectores sino que sean docentes con una trayectoria y con requisitos para que puedan entender la problemática de las universidades públicas”, dijo aquella vez.

Pues bien, parece que tres años después cambió de posición.