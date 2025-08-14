HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Minedu lanza concurso de Ascenso Docente ETP 2025: qué es, últimos puntajes y cronograma completo

Minedu lanzó oficialmente el concurso de Ascenso Docente ETP 2025 para docentes técnico-productivos. Por lo que, si buscas ascender de escala, revisa aquí las fechas confirmadas, el cronograma, y más.

Fechas de inscripción y cronograma para el Ascenso Docente 2025
Fechas de inscripción y cronograma para el Ascenso Docente 2025 | Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la convocatoria del Concurso Público para el Ascenso de Escala de profesores de Educación Técnico-Productiva (ETP) en el marco de la de la Carrera Pública Magisterial regulada por la Ley N.° 29944. La convocatoria corresponde al año 2025 e incluye un cronograma detallado y la escala de puntajes máximos alcanzados en el proceso del año pasado.

Este ascenso permitirá a los docentes mejorar su posición en la Carrera Pública Magisterial. La inscripción de postulantes se realizará del 14 al 25 de agosto de 2025 y todo el procedimiento será gestionado a través de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) o UGEL, así como en el portal institucional del Minedu. La evaluación concluye en diciembre de 2025 y los resultados finales se publicarán el 23 de enero de 2026.

Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

lr.pe

¿Qué es el ascenso ETP 2024?

El concurso de ascenso ETP 2024 es una modalidad que permite a los docentes de Educación Técnico-Productiva avanzar profesionalmente dentro de la Carrera Pública Magisterial, mediante una evaluación que reconoce su experiencia y capacidades pedagógicas, brindándoles la posibilidad de acceder a una mejor remuneración basada en el mérito.

¿Cuales fueron los últimos puntajes que se alcanzaron en el Examen de Ascenso ETP?

A continuación, se datallan los puntajes alcanzados por los postulantes de Lima y regiones en el año 2024. En algunos casos, el puntaje máximo alcanzado no fue suficiente para aprobar la evaluación. Estos detalles se pueden revisar en la última actualización.

RegiónPuntaje Máximo Alcanzado Valor de cada pregunta Puntaje Máximo Alcanzado
Amazonas193Lima Metropolitana223
Arequipa206Moquegua204
Cusco216Puno 229
Ica200.50Tumbes228.50
Lambayeque221Apurimac207
Loreto197Callao113
Piura214.50Huánuco196
Tacna206La Libertad214
Áncash210Lima Provincias212
Ayacucho223Pasco170
Huancavelica163San Martín223
Junín191Ucayali182.50

Cronograma para postular al Ascenso Docente ETP 2025

A continuación, se muestra el cronograma para el Ascenso Docente ETP 2025, desde la inscripcion de participantes, la emisión de resoluciones y la fecha de inicio en su vigencia.

ActividadesFecha
Inscripción de postulantesDesde el 14 hasta el 25 de agosto
Formalización de la solicitud de verificación de la escala magisterial requerida por el postulante en el formulario de inscripción Desde el 26 de agosto hasta el 8 de septiembre
Verificación y actualización, de ser el caso, de la escala magisterial, a cargo de la DRE o UGEL, según corresponda. Desde el 26 de agosto hasta el 10 de septiembre
Publicación de la relación de postulantes que solicitaron verificación, de la escala magisterial por parte de la DRE o UGEL, en el portal institucional del Minedu El 15 de septiembre
Confirmación de la escala magisterial y declaración del cumplimiento de requisitos en el aplicativo de inscripción, en caso corresponda, a cargo del postulante Desde el 16 hasta el 23 de septiembre
Actualización del grupo de inscripción y/o de la región, DRE o UGEL (donde se encuentre su legajo personal) por parte del postulante en el aplicativo de inscripción Desde el 26 hasta el 29 de septiembre
Publicación de la relación de postulantes que actualizaron su grupo de inscripción y/o región, DRE o UGEL y confirmaron escala magisterial, de ser el caso, en el portal institucional del Minedu 1 de octubre
Conformación de los Comités de Evaluación Desde el 2 hasta el 16 de octubre
Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL, según corresponda, a cargo del postulante Desde el 18 de septiembre hasta el 17 de octubre
Presentación ante el Comité de Evaluación de la documentación que acredita el derecho a recibir la bonificación por discapacidad, según corresponda, a cargo del postulante Desde el 24 de octubre hasta el 12 de diciembre
Solicitud de los informes escalafonarios al Área de Escalafón de la UGEL o DRE, según corresponda, a cargo del Comité de Evaluación Desde el 24 de octubre hasta el 12 de diciembre
Aplicación de los instrumentos de evaluación denominados Guía de entrevista sobre la planificación curricular en ETP y Rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, a cargo del Comité de Evaluación Desde el 24 de octubre hasta el 16 de diciembre
Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad y valoración de la trayectoria profesional, a cargo del Comité de Evaluación Desde el 24 de octubre hasta el 16 de diciembre
Ingreso de resultados de la evaluación en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación Desde el 24 de octubre hasta el 16 de diciembre
Publicación de resultados preliminares del concurso a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu 23 de diciembre
Presentación de reclamos ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares del concurso, a cargo del postulante Desde el 29 de diciembre hasta el 13 de enero de 2026
Resolución de reclamos, modificación de resultados para los casos fundados, y emisión de actas de resultados finales en el aplicativo dispuesto por la DIED, a cargo del Comité de Evaluación Desde el 30 de diciembre hasta el 16 de enero de 2026
Publicación de resultados finales del concurso en el portal institucional del Minedu 23 de enero de 2026
Publicación de vacantes de ascenso puestas en concurso 3 de febrero de 2026
Publicación de ganadores de la asignación de vacantes de ascenso 5 de febrero de 2026
Emisión de resoluciones de ascenso Desde el 10 hasta el 16 de febrero de 2026
Inicio de la vigencia del ascenso 1 de marzo de 2026

