El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la convocatoria del Concurso Público para el Ascenso de Escala de profesores de Educación Técnico-Productiva (ETP) en el marco de la de la Carrera Pública Magisterial regulada por la Ley N.° 29944. La convocatoria corresponde al año 2025 e incluye un cronograma detallado y la escala de puntajes máximos alcanzados en el proceso del año pasado.

Este ascenso permitirá a los docentes mejorar su posición en la Carrera Pública Magisterial. La inscripción de postulantes se realizará del 14 al 25 de agosto de 2025 y todo el procedimiento será gestionado a través de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) o UGEL, así como en el portal institucional del Minedu. La evaluación concluye en diciembre de 2025 y los resultados finales se publicarán el 23 de enero de 2026.

¿Qué es el ascenso ETP 2024?

El concurso de ascenso ETP 2024 es una modalidad que permite a los docentes de Educación Técnico-Productiva avanzar profesionalmente dentro de la Carrera Pública Magisterial, mediante una evaluación que reconoce su experiencia y capacidades pedagógicas, brindándoles la posibilidad de acceder a una mejor remuneración basada en el mérito.

¿Cuales fueron los últimos puntajes que se alcanzaron en el Examen de Ascenso ETP?

A continuación, se datallan los puntajes alcanzados por los postulantes de Lima y regiones en el año 2024. En algunos casos, el puntaje máximo alcanzado no fue suficiente para aprobar la evaluación. Estos detalles se pueden revisar en la última actualización.

Región Puntaje Máximo Alcanzado Valor de cada pregunta Puntaje Máximo Alcanzado Amazonas 193 Lima Metropolitana 223 Arequipa 206 Moquegua 204 Cusco 216 Puno 229 Ica 200.50 Tumbes 228.50 Lambayeque 221 Apurimac 207 Loreto 197 Callao 113 Piura 214.50 Huánuco 196 Tacna 206 La Libertad 214 Áncash 210 Lima Provincias 212 Ayacucho 223 Pasco 170 Huancavelica 163 San Martín 223 Junín 191 Ucayali 182.50

Cronograma para postular al Ascenso Docente ETP 2025

A continuación, se muestra el cronograma para el Ascenso Docente ETP 2025, desde la inscripcion de participantes, la emisión de resoluciones y la fecha de inicio en su vigencia.

Actividades Fecha Inscripción de postulantes Desde el 14 hasta el 25 de agosto Formalización de la solicitud de verificación de la escala magisterial requerida por el postulante en el formulario de inscripción Desde el 26 de agosto hasta el 8 de septiembre Verificación y actualización, de ser el caso, de la escala magisterial, a cargo de la DRE o UGEL, según corresponda. Desde el 26 de agosto hasta el 10 de septiembre Publicación de la relación de postulantes que solicitaron verificación, de la escala magisterial por parte de la DRE o UGEL, en el portal institucional del Minedu El 15 de septiembre Confirmación de la escala magisterial y declaración del cumplimiento de requisitos en el aplicativo de inscripción, en caso corresponda, a cargo del postulante Desde el 16 hasta el 23 de septiembre Actualización del grupo de inscripción y/o de la región, DRE o UGEL (donde se encuentre su legajo personal) por parte del postulante en el aplicativo de inscripción Desde el 26 hasta el 29 de septiembre Publicación de la relación de postulantes que actualizaron su grupo de inscripción y/o región, DRE o UGEL y confirmaron escala magisterial, de ser el caso, en el portal institucional del Minedu 1 de octubre Conformación de los Comités de Evaluación Desde el 2 hasta el 16 de octubre Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL, según corresponda, a cargo del postulante Desde el 18 de septiembre hasta el 17 de octubre Presentación ante el Comité de Evaluación de la documentación que acredita el derecho a recibir la bonificación por discapacidad, según corresponda, a cargo del postulante Desde el 24 de octubre hasta el 12 de diciembre Solicitud de los informes escalafonarios al Área de Escalafón de la UGEL o DRE, según corresponda, a cargo del Comité de Evaluación Desde el 24 de octubre hasta el 12 de diciembre Aplicación de los instrumentos de evaluación denominados Guía de entrevista sobre la planificación curricular en ETP y Rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, a cargo del Comité de Evaluación Desde el 24 de octubre hasta el 16 de diciembre Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad y valoración de la trayectoria profesional, a cargo del Comité de Evaluación Desde el 24 de octubre hasta el 16 de diciembre Ingreso de resultados de la evaluación en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación Desde el 24 de octubre hasta el 16 de diciembre Publicación de resultados preliminares del concurso a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu 23 de diciembre Presentación de reclamos ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares del concurso, a cargo del postulante Desde el 29 de diciembre hasta el 13 de enero de 2026 Resolución de reclamos, modificación de resultados para los casos fundados, y emisión de actas de resultados finales en el aplicativo dispuesto por la DIED, a cargo del Comité de Evaluación Desde el 30 de diciembre hasta el 16 de enero de 2026 Publicación de resultados finales del concurso en el portal institucional del Minedu 23 de enero de 2026 Publicación de vacantes de ascenso puestas en concurso 3 de febrero de 2026 Publicación de ganadores de la asignación de vacantes de ascenso 5 de febrero de 2026 Emisión de resoluciones de ascenso Desde el 10 hasta el 16 de febrero de 2026 Inicio de la vigencia del ascenso 1 de marzo de 2026

