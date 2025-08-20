En la mañana de este miércoles 20 de agosto se registró un accidente de tránsito en la estación Caja de Agua, de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió cuando un bus del Corredor Azul chocó contra una unidad de transporte público de la empresa Etulsa, que impactó contra un muro.

El accidente se reportó alrededor de las 6:20 a. m., y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes. El incidente generó gran congestión vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y usar vías alternas.

Choque en San Juan de Lurigancho deja conductores heridos

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó a través de sus redes sociales que se activó de inmediato el protocolo de emergencia tras el choque ocurrido en la avenida Próceres de la Independencia.

Asimismo, precisó que los conductores de ambas unidades resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a la clínica San Juan Bautista para recibir atención médica especializada.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.