HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

Los hermanos Jherson y Edzon Ycho Robles, un estudiante de Odontología y un suboficial de la Policía, fallecieron en Comas tras ser arrollados por un camión de gas cuando iban a realizar una entrega de delivery.

Familiares exigen justicia tras muerte de hermanos en accidente de camión en Pasamayito
Familiares exigen justicia tras muerte de hermanos en accidente de camión en Pasamayito | Composición LR | Difusión

Los hermanos Jherson y Edzon Ycho Robles perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en la vía Pasamayito el último viernes 15 de agosto en Comas. Ambos se desplazaban en motocicleta para realizar una entrega de delivery cuando fueron embestidos por un camión que transportaba balones de gas, el cual impactó contra otros vehículos y una vivienda. En el siniestro también perdió la vida el copiloto del camión.

Jherson, de 21 años, era estudiante de Odontología y había salido de su casa en Collique para realizar una entrega con el fin de solventar sus estudios. Lo acompañaba su hermano mayor, Edzon, suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) de 30 años, quien se encontraba en su día de franco. Los familiares exigen justicia y cuestionan duramente lo sucedido. "Mató a dos hijos, no a uno, a dos. ¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito? Nadie. Son dos jovencitos", expresó una de las familiares, visiblemente afectada a Exitosa.

PUEDES VER: El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

lr.pe

Familiares exigen justicia tras muerte de hermanos en accidente de camión en Pasamayito

Las imágenes de las cámaras de seguridad y el testimonio de los vecinos confirmaron que el camión descendía a gran velocidad hasta invadir el carril contrario en un desnivel, embistiendo a la motocicleta en la que viajaban los hermanos, quienes fallecieron en el acto. Sus familiares contaron que ambos habían decidido tomar la vía Pasamayito, a la altura de la entrada de Collique, porque se encontraban trabajando. "Uno de ellos trabaja como delivery y se estaba dirigiendo a hacer una entrega y como su hermano está de franco le dijo que lo acompañe", lamentó una de sus familiares.

Los deudos reclamaron justicia y diligencias contra el chofer responsable del camión que transportaba balones de gas. "Todo lo que queremos es que si el chofer está vivo se vaya preso, porque es una irresponsabilidad muy grande. Son los dos hijos de mi hermana, tranquilos", señalaron. El accidente también cobró la vida del copiloto del vehículo, quien salió despedido tras el impacto contra un poste de luz y murió en el hospital de Collique. Además, una menor de 15 años que se encontraba realizando compras en la vivienda afectada resultó herida por la caída de fierros y los balones de gas.

Comunidad lamenta muerte del S2 PNP Edzon Ycho Robles en accidente de Pasamayito. Foto: La voz del Policía.

Comunidad lamenta muerte del S2 PNP Edzon Ycho Robles en accidente de Pasamayito. Foto: La voz del Policía.

PUEDES VER: Menores peruanos desaparecidos en EE. UU. aparecen en Perú junto con su padre: madre aún no es encontrada

lr.pe

Fiscalía investiga por homicidio culposo a chofer de camión

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad de Lima Norte abrió investigación preliminar contra Rodolfo Arteaga por el presunto delito de homicidio culposo, tras el despiste del camión ocurrido en la vía Pasamayito, en Comas, que dejó tres personas fallecidas.

El fiscal adjunto provincial Jorge Luis Rodríguez Loarte dispuso el levantamiento de los cuerpos de los hermanos Jherson y Edzon Ycho, así como de Héctor Díaz, en coordinación con el médico legista y peritos de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional. También informó que el conductor investigado permanece hospitalizado, con pronóstico reservado y bajo custodia policial.

Asimismo, se ordenó que la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito reciba las declaraciones de familiares y testigos, recabe el protocolo de necropsia, las grabaciones de cámaras de seguridad y demás pericias de la escena, además de practicar el peritaje vehicular y el diagrama secuencial del accidente, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

LEER MÁS
Caen presuntos sicarios del 'Monstruo' en Comas: estarían vinculados al asesinato de chofer de El Rápido

Caen presuntos sicarios del 'Monstruo' en Comas: estarían vinculados al asesinato de chofer de El Rápido

LEER MÁS
Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, el domingo 17 agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, el domingo 17 agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS
Menores peruanos desaparecidos en EE. UU. aparecen en Perú junto con su padre: madre aún no es encontrada

Menores peruanos desaparecidos en EE. UU. aparecen en Perú junto con su padre: madre aún no es encontrada

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Sociedad

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota