Los hermanos Jherson y Edzon Ycho Robles perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en la vía Pasamayito el último viernes 15 de agosto en Comas. Ambos se desplazaban en motocicleta para realizar una entrega de delivery cuando fueron embestidos por un camión que transportaba balones de gas, el cual impactó contra otros vehículos y una vivienda. En el siniestro también perdió la vida el copiloto del camión.

Jherson, de 21 años, era estudiante de Odontología y había salido de su casa en Collique para realizar una entrega con el fin de solventar sus estudios. Lo acompañaba su hermano mayor, Edzon, suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) de 30 años, quien se encontraba en su día de franco. Los familiares exigen justicia y cuestionan duramente lo sucedido. "Mató a dos hijos, no a uno, a dos. ¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito? Nadie. Son dos jovencitos", expresó una de las familiares, visiblemente afectada a Exitosa.

Familiares exigen justicia tras muerte de hermanos en accidente de camión en Pasamayito

Las imágenes de las cámaras de seguridad y el testimonio de los vecinos confirmaron que el camión descendía a gran velocidad hasta invadir el carril contrario en un desnivel, embistiendo a la motocicleta en la que viajaban los hermanos, quienes fallecieron en el acto. Sus familiares contaron que ambos habían decidido tomar la vía Pasamayito, a la altura de la entrada de Collique, porque se encontraban trabajando. "Uno de ellos trabaja como delivery y se estaba dirigiendo a hacer una entrega y como su hermano está de franco le dijo que lo acompañe", lamentó una de sus familiares.

Los deudos reclamaron justicia y diligencias contra el chofer responsable del camión que transportaba balones de gas. "Todo lo que queremos es que si el chofer está vivo se vaya preso, porque es una irresponsabilidad muy grande. Son los dos hijos de mi hermana, tranquilos", señalaron. El accidente también cobró la vida del copiloto del vehículo, quien salió despedido tras el impacto contra un poste de luz y murió en el hospital de Collique. Además, una menor de 15 años que se encontraba realizando compras en la vivienda afectada resultó herida por la caída de fierros y los balones de gas.

Comunidad lamenta muerte del S2 PNP Edzon Ycho Robles en accidente de Pasamayito. Foto: La voz del Policía.

Fiscalía investiga por homicidio culposo a chofer de camión

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad de Lima Norte abrió investigación preliminar contra Rodolfo Arteaga por el presunto delito de homicidio culposo, tras el despiste del camión ocurrido en la vía Pasamayito, en Comas, que dejó tres personas fallecidas.

El fiscal adjunto provincial Jorge Luis Rodríguez Loarte dispuso el levantamiento de los cuerpos de los hermanos Jherson y Edzon Ycho, así como de Héctor Díaz, en coordinación con el médico legista y peritos de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional. También informó que el conductor investigado permanece hospitalizado, con pronóstico reservado y bajo custodia policial.

Asimismo, se ordenó que la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito reciba las declaraciones de familiares y testigos, recabe el protocolo de necropsia, las grabaciones de cámaras de seguridad y demás pericias de la escena, además de practicar el peritaje vehicular y el diagrama secuencial del accidente, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho.

