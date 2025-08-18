HOYSuscripcion LR Focus

Corredores Rojo y Morado permiten transbordo por máximo S/3.50: conoce cómo acceder a la ruta desde SJL hasta San Miguel

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha implementado esta tarifa integrada que se aplica en los paraderos de los corredores Rojo y Morado junto al cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil, en Magdalena del Mar.

Los usuarios deben usar sus tarjetas del Metropolitano o Lima Pass y completar su transbordo en un máximo de 120 minutos para beneficiarse de esta tarifa integrada de S/ 3.50.
Los usuarios deben usar sus tarjetas del Metropolitano o Lima Pass y completar su transbordo en un máximo de 120 minutos para beneficiarse de esta tarifa integrada de S/ 3.50. | Foto: composición LR/ATU

Desde este lunes 18 de agosto, los usuarios de los corredores Rojo (ruta 204) y Morado (ruta 404) pueden realizar sus viajes con una tarifa integrada, gracias a una nueva medida implementada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Esta disposición se aplica exclusivamente en los paraderos ubicados en el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil, en el distrito de Magdalena del Mar.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben usar sus tarjetas del Metropolitano o Lima Pass y tienen un límite de 120 minutos para completar su transbordo. Según la ATU, esta iniciativa busca beneficiar a las personas que usan estos servicios a diario reduciendo sus costos de viaje.

Tarifa integrada que conecta SJL y San Miguel. Foto: ATU

Tarifa integrada que conecta SJL y San Miguel. Foto: ATU

PUEDES VER: Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

lr.pe

Así puedes ir desde SJL hacia San Miguel en los corredores Rojo y Morado, vía ATU

Para acceder a la tarifa integrada y pagar S/ 3.50 desde San Juan de Lurigancho hacia San Miguel, los usuarios deben tener en cuenta lo siguiente:

  • Viaje desde La Capilla (San Juan de Lurigancho): Abordar la ruta 404 del corredor Morado. El costo es de S/ 2.80 hasta el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil.
  • Conexión: En ese cruce, conectar con la ruta 204 del corredor Rojo, pagando un adicional de S/ 0.70.

Asimismo, la ATU ofrece la posibilidad de hacer el transbordo desde el Centro de Lima, en atención a las siguientes condiciones:

Desde el óvalo Bolognesi (Centro de Lima)

  • Viaje: Los usuarios de la ruta 404 (Corredor Morado) pueden viajar desde el óvalo Bolognesi hasta el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil. El costo es de S/ 1.00.
  • Conexión: Luego, conectan con la ruta 204 (Corredor Rojo) por un adicional de S/ 1.00 para llegar a San Miguel (Elmer Faucett).
  • Costo total: S/ 2.00.

Desde la avenida Abancay (Centro de Lima)

  • Viaje: Los usuarios de la ruta 404 (Corredor Morado) viajan desde la avenida Abancay hasta el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil. El costo es de S/ 2.00.
  • Conexión: Luego, conectan con la ruta 204 (Corredor Rojo) por un adicional de S/ 0.50 para llegar a San Miguel (Elmer Faucett).
  • Costo total: S/ 2.50.

PUEDES VER: El negocio de la informalidad: 25.000 vehículos que fueron llevados al depósito siguen circulando en Lima y Callao

lr.pe

ATU: así puedes ir desde San Miguel hacia SJL en los corredores Rojo y Morado

Para acceder al beneficio de la tarifa integrada desde San Miguel hacia San Juan de Lurigancho, los usuarios de los corredores deben realizar lo siguiente:

  • Abordar la ruta 204 del corredor Rojo en su paradero inicial, ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Elmer Faucett (San Miguel). El costo del viaje hasta el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil será de S/ 2.40.
  • En dicho cruce, realizar la conexión con la ruta 404 del corredor Morado. El costo adicional del pasaje hasta el paradero final en San Juan de Lurigancho será de S/ 1.10. El costo total del viaje será de S/ 3.50.

