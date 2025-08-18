Bus de la empresa Roma se estrella contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima en SJL
El accidente de tránsito se reportó a la altura del paradero 15 de la avenida Wiesse en el distrito de San Juan de Lurigancho. Autoridades atienen emergencia.
En horas de la mañana de este lunes 18 de agosto, el bus de transporte público de la empresa Roma, se estrelló contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicado en la avenida Wiesse en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo a las imágenes, el personal de serenazgo se desplegó para atender la emergencia que ha ocasionado daños en la infraestructura del vehículo.
Nota en desarrollo.