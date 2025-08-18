En horas de la mañana de este lunes 18 de agosto, el bus de transporte público de la empresa Roma, se estrelló contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicado en la avenida Wiesse en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo a las imágenes, el personal de serenazgo se desplegó para atender la emergencia que ha ocasionado daños en la infraestructura del vehículo.

Nota en desarrollo.