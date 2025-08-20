HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruanos impulsan MatchMed, un proyecto para que más estudiantes de medicina puedan especializarse en Estados Unidos

Con mentorías personalizadas y acceso a recursos estratégicos, los estudiantes buscan mejorar la formación médica en Perú.

MatchMed se diferencia por su enfoque formal y cercanía cultural, brindando apoyo continuo en la preparación para la residencia en EE. UU.
MatchMed se diferencia por su enfoque formal y cercanía cultural, brindando apoyo continuo en la preparación para la residencia en EE. UU.

En Perú, un grupo de estudiantes de medicina creó MatchMed, una comunidad que busca apoyar a quienes sueñan con realizar su residencia médica en Estados Unidos. El proyecto surgió como respuesta a la falta de recursos y guías claras para afrontar los exigentes exámenes internacionales que son requisitos clave para ingresar al sistema de especialización norteamericano.

Los fundadores son Emma Samira Almeyda Mercado, Renzo Marcelo Valdivia Pérez y Rafael Yrivarren Céspedes, estudiantes del sexto año de Medicina en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Ellos decidieron transformar sus propias dificultades en una plataforma de acompañamiento, ofreciendo asesorías personalizadas y creando una comunidad de apoyo para otros jóvenes que buscan dar el mismo paso.

MatchMed, un proyecto de acompañamiento para estudiantes peruanos de medicina

La iniciativa surgió cuando sus creadores notaron que el proceso de preparación para los exámenes USMLE (Examen de Licencia Médica de los Estados Unidos) era solitario y confuso. “El proceso es bastante tedioso, complejo y, sobre todo, solitario. Decidimos crear la comunidad para brindar apoyo y acompañamiento a quienes buscan este mismo camino que nosotros”, explicó Emma Almeyda.

El material y contacto puedes encontrarlo en Instagram como 'matchmedperu'. Foto: Composición LR

A diferencia de otros exámenes médicos en Perú o España, no existía en el país una formación estructurada para quienes aspiraban a especializarse en Estados Unidos. Renzo Valdivia destacó que la poca información disponible llegaba “de boca a boca” y muchas veces estaba desactualizada, lo que hacía que los estudiantes perdieran tiempo y recursos antes de entender los pasos a seguir.

¿Cuáles son las diferencias con otras iniciativas?

Aunque existen grupos estudiantiles que también buscan oportunidades en el extranjero, MatchMed se diferencia por su formalidad y por estar diseñado específicamente para estudiantes peruanos. Rafael Yrivarren señaló que las academias en Estados Unidos ofrecen programas, pero son costosos y poco adaptados a la realidad latinoamericana.

“El asesor que te guía allá no entiende cómo es estudiar medicina en Perú. En cambio, nosotros vivimos ese proceso y sabemos cómo trasladar nuestra formación al estándar norteamericano. Eso marca la diferencia”, afirmó Yrivarren. MatchMed cuenta con varias modalidades de apoyo. Entre ellas destacan:

  • Mentorías personalizadas 24/7, con acompañamiento continuo.
  • Paquetes de horas de asesoría, adaptados a las necesidades del estudiante.
  • Banqueos gratuitos y pagos, donde enseñan estrategias para resolver preguntas de los exámenes.
  • Acceso a recursos con descuentos y orientación sobre qué materiales adquirir para evitar gastos innecesarios.

Actualmente, mantienen grupos activos de WhatsApp con noticias actualizadas y estrategias de estudio, además de un cohorte de estudiantes mentorados desde febrero de 2024.

¿Cuáles son los primeros pasos clave para lograr la residencia en Estados Unidos?

El proceso para ingresar a una especialidad médica en Estados Unidos exige aprobar tres exámenes internacionales:

  • Step 1: Centrado en ciencias básicas como biología, fisiología y patología. Tiene una duración de 8 horas con 280 preguntas.
  • Step 2: Enfocado en ciencias clínicas, diagnósticos y tratamientos. Dura 9 horas y su calificación es decisiva para competir por una plaza.
  • Step 3: Se divide en dos días, con preguntas clínicas y entrevistas simuladas con pacientes.

Además de aprobar estas pruebas, los aspirantes deben fortalecer su currículum con investigación, publicaciones científicas, congresos y voluntariados. También se recomienda realizar de dos a tres rotaciones clínicas en hospitales estadounidenses para conocer el sistema y obtener cartas de recomendación.

¿Cómo enriquecer el perfil personal y evitar errores para poder aplicar a una especialidad en EEUU?

Emma subrayó que los programas valoran la investigación y las publicaciones, pero también aspectos personales como los hobbies y el voluntariado. “A los directores no les gustan candidatos que parezcan máquinas. Buscan personas con vida personal activa”, dijo.

Renzo Valdivia advirtió sobre errores frecuentes, como retrasar la postulación varios años después de graduarse o decidir la especialidad demasiado tarde. Esto limita el tiempo para construir un perfil competitivo en campos exigentes como cirugía o dermatología. “Si un estudiante espera hasta su último año para elegir, pierde la oportunidad de publicar o hacer networking con especialistas de su área”, señaló.

¿Cuál sería el futuro de MatchMed? Esto es lo que nos dicen

Los tres fundadores coinciden en que el objetivo a largo plazo es consolidar una promoción anual de asesorados que logren aprobar los exámenes y acceder a la residencia en Estados Unidos. “Nos importa más que el estudiante aproveche la asesoría a que simplemente pague. Queremos que MatchMed siga creciendo, incluso cuando nosotros estemos haciendo nuestra especialidad afuera”, expresó Rafael Yrivarren.

Renzo Valdivia, Samira Almeyda y Rafael Yrrivarren (respectivamente). Foto: Composición LR

Renzo Valdivia, Samira Almeyda y Rafael Yrrivarren (respectivamente). Foto: Composición LR

La comunidad mantiene su carácter no lucrativo y selectivo: aceptan solo a quienes demuestran compromiso real con el proceso. “El Perú tiene formación médica de primer nivel, pero muchas veces maltratada. Si podemos ayudar a que más jóvenes alcancen una mejor preparación en centros de excelencia, ya habremos cumplido”, añadió Valdivia.

