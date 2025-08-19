HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Capturan a alias 'Piraña' con arsenal de guerra vinculado a 'El Monstruo' en Carabayllo

La Policía incautó seis fusiles, una retrocarga, una pistola y explosivos al sujeto detenido. Su madre, alias 'La Diabla', sería el nexo que llevó a 'El Monstruo' al mundo delincuencial.

Cae alias 'Piraña' con armas que pertenecerían a 'El Monstruo'. Foto: Composición LR
Cae alias 'Piraña' con armas que pertenecerían a 'El Monstruo'. Foto: Composición LR

Nuevo golpe contra la criminalidad. La madrugada del martes 19 de agosto, agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a un sujeto de 21 años en el distrito de Carabayllo, a quien se le halló en su poder gran cantidad de armas de guerra que pertenecería a Erick Moreno, alias “El Monstruo”.

La intervención a cargo de agentes de la Dirincri y la Breg Lima Norte se dio en un inmueble ubicado en la parte más alta del asentamiento humano Raúl Porras Barrenechea. El detenido fue identificado como Paolo Ramírez Bernal, alias ‘Piraña’, quien a su corta edad registra antecedentes policiales desde el 2023 por diversos delitos.

PUEDES VER Caen presuntos sicarios del 'Monstruo' en Comas: estarían vinculados al asesinato de chofer de El Rápido

lr.pe

Hallan armamento vinculado al ‘Monstruo’ en Carabayllo

El arsenal se encontraba escondido en un costal al interior de la vivienda. En total se incautaron seis fusiles de guerra, una retrocarga, una pistola, explosivos y municiones, todo ello habría sido utilizado en los videos del líder de Los Injertos del Cono Norte para atemorizar a sus víctimas.

Tras ser sorprendido por las autoridades, alias ‘Piraña’ fue consultado sobre quién era el dueño de las armas incautadas. “Del M pues jefe”, respondió Paolo. Tras la insistencia de uno de los agentes, terminó aceptando que se trataba de ‘El Monstruo’.

PUEDES VER Madre del ‘Monstruo’ tendrá detención domiciliaria en Carabayllo tras presentar presunto informe falso

lr.pe

Madre de alias ‘Piraña’ sería pieza clave en la historia del ‘Monstruo’

Durante el operativo se conoció que la madre de alias ‘Piraña’ es Paola Bernal González, alias ‘La Diabla’ quien cumple condena desde hace tres años en un penal. Según Latina, la mujer sería un personaje clave en la vida de Erick Moreno, pues habría sido quien lo introdujo en el mundo delincuencial.

Por su parte, las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para determinar como obtuvieron el arsenal militar hallado en la vivienda, mientras que el detenido fue llevado a la sede de la Dirincri.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cae 'Chiki', el presunto armero del 'Monstruo', en Carabayllo: implicado en asesinato de vigilante en Lima Norte

Cae 'Chiki', el presunto armero del 'Monstruo', en Carabayllo: implicado en asesinato de vigilante en Lima Norte

LEER MÁS
El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

LEER MÁS
Caen presuntos sicarios del 'Monstruo' en Comas: estarían vinculados al asesinato de chofer de El Rápido

Caen presuntos sicarios del 'Monstruo' en Comas: estarían vinculados al asesinato de chofer de El Rápido

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

LEER MÁS
Organizaciones indígenas advierten los riesgos que enfrenta pregunta de autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2025

Organizaciones indígenas advierten los riesgos que enfrenta pregunta de autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2025

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: revisa las zonas afectadas y horarios del 19 al 21 de agosto

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: revisa las zonas afectadas y horarios del 19 al 21 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: Trump prevé que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra en Ucrania

USCIS Formulario I-130: ¿en cuánto tiempo se aprobaría la Petición de Familiar Extranjero para residentes de EEUU en 2025?

Sociedad

Anuncian modernización de avenida que pasa por 3 distritos de Lima: descongestionará una zona céntrica con 2 viaductos

Golpean a censista embarazada para robarle mientras realizaba su labor en Chiclayo

Incendios forestales en Ayacucho arrasa hectáreas y se expande por fuertes vientos, advierte Indeci

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota