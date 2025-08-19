Capturan a alias 'Piraña' con arsenal de guerra vinculado a 'El Monstruo' en Carabayllo

Nuevo golpe contra la criminalidad. La madrugada del martes 19 de agosto, agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a un sujeto de 21 años en el distrito de Carabayllo, a quien se le halló en su poder gran cantidad de armas de guerra que pertenecería a Erick Moreno, alias “El Monstruo”.

La intervención a cargo de agentes de la Dirincri y la Breg Lima Norte se dio en un inmueble ubicado en la parte más alta del asentamiento humano Raúl Porras Barrenechea. El detenido fue identificado como Paolo Ramírez Bernal, alias ‘Piraña’, quien a su corta edad registra antecedentes policiales desde el 2023 por diversos delitos.

Hallan armamento vinculado al ‘Monstruo’ en Carabayllo

El arsenal se encontraba escondido en un costal al interior de la vivienda. En total se incautaron seis fusiles de guerra, una retrocarga, una pistola, explosivos y municiones, todo ello habría sido utilizado en los videos del líder de Los Injertos del Cono Norte para atemorizar a sus víctimas.

Tras ser sorprendido por las autoridades, alias ‘Piraña’ fue consultado sobre quién era el dueño de las armas incautadas. “Del M pues jefe”, respondió Paolo. Tras la insistencia de uno de los agentes, terminó aceptando que se trataba de ‘El Monstruo’.

Madre de alias ‘Piraña’ sería pieza clave en la historia del ‘Monstruo’

Durante el operativo se conoció que la madre de alias ‘Piraña’ es Paola Bernal González, alias ‘La Diabla’ quien cumple condena desde hace tres años en un penal. Según Latina, la mujer sería un personaje clave en la vida de Erick Moreno, pues habría sido quien lo introdujo en el mundo delincuencial.

Por su parte, las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para determinar como obtuvieron el arsenal militar hallado en la vivienda, mientras que el detenido fue llevado a la sede de la Dirincri.

