HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Sociedad

Madre del ‘Monstruo’ tendrá detención domiciliaria en Carabayllo tras presentar presunto informe falso

La defensa de Martina Hernández, madre del 'Monstruo', alegó discapacidad severa, pero la Fiscalía cuestiona la validez del certificado médico presentado, que carece de respaldo clínico y sugiere posible falsificación.

Madre del 'Monstruo' obtiene detención domiciliaria en zona controlada por banda criminal
Madre del 'Monstruo' obtiene detención domiciliaria en zona controlada por banda criminal | Composición LR | Mininter/Ocurre Ahora

El Poder Judicial dictó 36 meses de detención domiciliaria contra Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. La medida se cumplirá en una vivienda ubicada en Carabayllo, zona de Lima Norte, que genera preocupación entre la población debido a la presencia de la banda criminal liderada por su hijo.

No obstante, el programa Ocurre Ahora reveló que el informe médico presentado para justificar la discapacidad severa de Hernández, que supuestamente le impide caminar, carece de respaldo clínico. El documento fue emitido por el Centro de Salud Los Aquijes, pero las autoridades médicas confirmaron que no existe historial de atención de la mujer en sus registros, lo que sugiere una posible falsificación.

PUEDES VER: De estudiante de medicina a temida extorsionadora del ‘Monstruo’: así operaba Shirley Pajuelo, alias ‘Peligrosa’

lr.pe

Fiscalía apelará detención domiciliaria por posible certificado falso

La defensa de Martina Hernández logró que se le otorgara detención domiciliaria alegando que su salud le impide realizar actividades diarias, presentando un certificado médico que indica una discapacidad severa. Según el citado medio, la imputada requiere la asistencia de un tercero para movilizarse la mayor parte del tiempo. En la audiencia, Hernández declaró: “Tengo esa fractura a consecuencia de un asalto en el año 2014 en el país de Surinam, entre el condado de Francia”.

Sin embargo, la Fiscalía, que inicialmente solicitó 36 meses de prisión preventiva, rechazó la resolución y anunció que apelará la decisión, señalando que el certificado emitido en 2024 sería falso. “La firma del médico que suscribe difiere, sin ser perito obviamente, de forma muy notoria del certificado Reniec”, indicó el fiscal. Por otro lado, el doctor Wilfredo Hernández afirmó que sí atendió a la madre del 'Monstruo' durante una jornada de certificación de discapacidad en Guadalupe en 2024.

PUEDES VER: El 'Monstruo' reaparece desde la selva de Brasil para burlarse y retar a la PNP: "Nunca podrán conmigo, inútiles"

lr.pe

No obstante, el certificado habría sido otorgado por el Centro de Salud Los Aquijes en Ica, donde informaron que el médico consultado no trabaja allí desde hace un año y medio. Además, señalaron que no encontraron registros de atención ni antecedentes médicos de la persona imputada en ese establecimiento.

Madre del 'Monstruo' cumplirá detención domiciliaria en zona controlada por banda criminal

Como arraigo domiciliario, la defensa presentó la casa de un amigo músico en Carabayllo, zona donde, según la Policía Nacional del Perú, opera y secuestra esta banda criminal. Además, la policía y la fiscalía indican que ella habría recibido cerca de medio millón de soles desde Guyana, producto de extorsiones, para luego enviarlos a “El Monstruo” en Brasil, Paraguay y Bolivia. Sin embargo, el juez Richard Rimachi autorizó su salida con grillete electrónico.

“Para que estas medidas sean efectivas, se debería destinar casi las 24 horas una custodia a la persona, y consideramos que eso no se cumple” Además, la Fiscalía teme que el acceso a internet le permita recibir alertas y continuar operando desde su domicilio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre del ‘Monstruo’, cumplirá 36 meses de arresto domiciliario en su casa de Carabayllo

Madre del ‘Monstruo’, cumplirá 36 meses de arresto domiciliario en su casa de Carabayllo

LEER MÁS
Con bloqueadores de GPS y uniformes falsos de la PNP: cae exmiembro de 'Los Injertos del Cono Norte' del 'Monstruo' en Comas

Con bloqueadores de GPS y uniformes falsos de la PNP: cae exmiembro de 'Los Injertos del Cono Norte' del 'Monstruo' en Comas

LEER MÁS
Nuevos chats íntimos entre El 'Monstruo' y La 'Patrona' revelan cómo Liseth Cruz operaba para Los Injertos del Cono Norte: “Solo pido que me ayudes”

Nuevos chats íntimos entre El 'Monstruo' y La 'Patrona' revelan cómo Liseth Cruz operaba para Los Injertos del Cono Norte: “Solo pido que me ayudes”

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS
Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

LEER MÁS
Días soleados vuelven a Lima en los próximos días: en estos distritos aumentará la sensación térmica, según Senamhi

Días soleados vuelven a Lima en los próximos días: en estos distritos aumentará la sensación térmica, según Senamhi

LEER MÁS
Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Sociedad

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota