Madre del ‘Monstruo’ tendrá detención domiciliaria en Carabayllo tras presentar presunto informe falso

El Poder Judicial dictó 36 meses de detención domiciliaria contra Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. La medida se cumplirá en una vivienda ubicada en Carabayllo, zona de Lima Norte, que genera preocupación entre la población debido a la presencia de la banda criminal liderada por su hijo.

No obstante, el programa Ocurre Ahora reveló que el informe médico presentado para justificar la discapacidad severa de Hernández, que supuestamente le impide caminar, carece de respaldo clínico. El documento fue emitido por el Centro de Salud Los Aquijes, pero las autoridades médicas confirmaron que no existe historial de atención de la mujer en sus registros, lo que sugiere una posible falsificación.

Fiscalía apelará detención domiciliaria por posible certificado falso

La defensa de Martina Hernández logró que se le otorgara detención domiciliaria alegando que su salud le impide realizar actividades diarias, presentando un certificado médico que indica una discapacidad severa. Según el citado medio, la imputada requiere la asistencia de un tercero para movilizarse la mayor parte del tiempo. En la audiencia, Hernández declaró: “Tengo esa fractura a consecuencia de un asalto en el año 2014 en el país de Surinam, entre el condado de Francia”.

Sin embargo, la Fiscalía, que inicialmente solicitó 36 meses de prisión preventiva, rechazó la resolución y anunció que apelará la decisión, señalando que el certificado emitido en 2024 sería falso. “La firma del médico que suscribe difiere, sin ser perito obviamente, de forma muy notoria del certificado Reniec”, indicó el fiscal. Por otro lado, el doctor Wilfredo Hernández afirmó que sí atendió a la madre del 'Monstruo' durante una jornada de certificación de discapacidad en Guadalupe en 2024.

No obstante, el certificado habría sido otorgado por el Centro de Salud Los Aquijes en Ica, donde informaron que el médico consultado no trabaja allí desde hace un año y medio. Además, señalaron que no encontraron registros de atención ni antecedentes médicos de la persona imputada en ese establecimiento.

Madre del 'Monstruo' cumplirá detención domiciliaria en zona controlada por banda criminal

Como arraigo domiciliario, la defensa presentó la casa de un amigo músico en Carabayllo, zona donde, según la Policía Nacional del Perú, opera y secuestra esta banda criminal. Además, la policía y la fiscalía indican que ella habría recibido cerca de medio millón de soles desde Guyana, producto de extorsiones, para luego enviarlos a “El Monstruo” en Brasil, Paraguay y Bolivia. Sin embargo, el juez Richard Rimachi autorizó su salida con grillete electrónico.

“Para que estas medidas sean efectivas, se debería destinar casi las 24 horas una custodia a la persona, y consideramos que eso no se cumple” Además, la Fiscalía teme que el acceso a internet le permita recibir alertas y continuar operando desde su domicilio.

