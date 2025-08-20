Arequipa: INEI y PNP unen esfuerzos para garantizar seguridad en operativos del Censo 2025 ante negativa de la población

Ya han renunciado más de 250 censistas en la ciudad de Arequipa. | Foto: Andina / Composición LR

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) organiza los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas. Desde el inicio del censo, el pasado 4 de agosto, ya se han censado más de dos millones de viviendas; sin embargo, en la ciudad de Arequipa no se ha alcanzado la meta prevista.

Según indica el INEI, en Arequipa solo se han censado 132.000 viviendas, aunque se tenía previsto alcanzar las 136.000. Ante esta situación, y para evitar cualquier tipo de inconveniente, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el INEI suscribieron un convenio para garantizar la seguridad durante los operativos del Censo Nacional 2025.

INEI y PNP unen esfuerzos para garantizar seguridad

Ante la negativa de parte de la población a participar en el Censo Nacional como muestra de protesta contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, el jefe de la Región Policial de Arequipa, general Olger Benavides, y la jefa del INEI, Silvia Pacheco, anunciaron un despliegue de patrullaje preventivo, con presencia en zonas urbanas, rurales y en lugares peligroso.

Asimismo, se identificarán zonas de riesgo y se establecerán rutas seguras para los censistas, además de brindar atención inmediata ante emergencias mediante canales de coordinación con el INEI.

Por otro lado, la PNP llevará a cabo acciones de sensibilización para promover que la población responda las preguntas del censo y respete el trabajo del personal empadronador. También estará presente durante toda la operación censal, que comprende un total de 67 preguntas.

INEI en Arequipa no llega a los números en las primeras semanas

En Arequipa solo se han censado censado 132 mil y se tenia previsto censar 136 mil viviendas y en la población 314 mil personas previstas, se empadronó a 237 mil por lo que no llegaron a los números en las primeras semanas.

La jefa del INEI en Arequipa afirmó que el Censo Nacional no tiene un fin político. “La población tiene que entender que el censo no es una actividad política, es una actividad cívica que se realiza en todos los países cada 10 años”, declaró.