HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Sociedad

Arequipa: INEI y PNP unen esfuerzos para garantizar seguridad en operativos del Censo 2025 ante negativa de la población

En la ciudad de Arequipa, algunos censistas han sido rechazados por pobladores que no se encontraban en casa al momento de la visita.

Ya han renunciado más de 250 censistas en la ciudad de Arequipa.
Ya han renunciado más de 250 censistas en la ciudad de Arequipa. | Foto: Andina / Composición LR

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) organiza los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas. Desde el inicio del censo, el pasado 4 de agosto, ya se han censado más de dos millones de viviendas; sin embargo, en la ciudad de Arequipa no se ha alcanzado la meta prevista.

Según indica el INEI, en Arequipa solo se han censado 132.000 viviendas, aunque se tenía previsto alcanzar las 136.000. Ante esta situación, y para evitar cualquier tipo de inconveniente, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el INEI suscribieron un convenio para garantizar la seguridad durante los operativos del Censo Nacional 2025.

PUEDES VER: Corso de Arequipa: GANADORES a mejor delegación, carro alegórico y danza de los 4 agrupamientos

lr.pe

INEI y PNP unen esfuerzos para garantizar seguridad

Ante la negativa de parte de la población a participar en el Censo Nacional como muestra de protesta contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, el jefe de la Región Policial de Arequipa, general Olger Benavides, y la jefa del INEI, Silvia Pacheco, anunciaron un despliegue de patrullaje preventivo, con presencia en zonas urbanas, rurales y en lugares peligroso.

Asimismo, se identificarán zonas de riesgo y se establecerán rutas seguras para los censistas, además de brindar atención inmediata ante emergencias mediante canales de coordinación con el INEI.

Por otro lado, la PNP llevará a cabo acciones de sensibilización para promover que la población responda las preguntas del censo y respete el trabajo del personal empadronador. También estará presente durante toda la operación censal, que comprende un total de 67 preguntas.

PUEDES VER: Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

lr.pe

INEI en Arequipa no llega a los números en las primeras semanas

En Arequipa solo se han censado censado 132 mil y se tenia previsto censar 136 mil viviendas y en la población 314 mil personas previstas, se empadronó a 237 mil por lo que no llegaron a los números en las primeras semanas.

La jefa del INEI en Arequipa afirmó que el Censo Nacional no tiene un fin político. “La población tiene que entender que el censo no es una actividad política, es una actividad cívica que se realiza en todos los países cada 10 años”, declaró.

Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa: distritos y horarios afectados el 19 y 20 de agosto por Sedapar

Corte de agua en Arequipa: distritos y horarios afectados el 19 y 20 de agosto por Sedapar

LEER MÁS
Arequipa en medio de nueva guerra de organizaciones criminales: balean a joven venezolano dentro de su domicilio

Arequipa en medio de nueva guerra de organizaciones criminales: balean a joven venezolano dentro de su domicilio

LEER MÁS
¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas

LEER MÁS
Escolar termina desmayada tras ser asaltada en San Martín de Porres cuando se dirigía a su colegio: cámaras registran el hecho

Escolar termina desmayada tras ser asaltada en San Martín de Porres cuando se dirigía a su colegio: cámaras registran el hecho

LEER MÁS
Interno del penal de Chimbote fallece tras incendio en su celda: madre denuncia que era víctima de torturas

Interno del penal de Chimbote fallece tras incendio en su celda: madre denuncia que era víctima de torturas

LEER MÁS
Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

LEER MÁS
¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Sociedad

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota