Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
34ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 20 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con brillo solar.
miércoles, 20 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con brillo solar.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
34ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
34ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
33ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.