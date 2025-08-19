HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 19 de agosto
Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 19 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CAÑAVERAL - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.

LA CRUZ - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.

PAPAYAL - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.

PUERTO PIZARRO - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.

TUMBES - TUMBES

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

LEER MÁS
Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

LEER MÁS
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
Temblor de magnitud 3,7 remeció hoy Lima, según IGP

Temblor de magnitud 3,7 remeció hoy Lima, según IGP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Grave deterioro obliga a declarar en emergencia tramo vial Concepción–Santa Rosa de Ocopa

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Sociedad

Grave deterioro obliga a declarar en emergencia tramo vial Concepción–Santa Rosa de Ocopa

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Nuevos requisitos para obtener la nacionalidad peruana por matrimonio: ¿cómo tramitarla?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota