Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAÑAVERAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con brillo solar hacia el mediodía y por la tarde.
LA CRUZ - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
PAPAYAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
PUERTO PIZARRO - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
TUMBES - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.