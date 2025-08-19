Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; viento moderado.
miércoles, 20 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; heladas y ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
15ºC
-11ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
miércoles, 20 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 20 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con cielo nublado parcial por la tarde.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con cielo nublado parcial por la tarde.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a neblina.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; neblina.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado con cielo nublado parcial al atardecer.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; neblina y ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con cielo nublado parcial al atardecer.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas y heladas.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día ; incremento de temperatura diurna.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
11ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; viento moderado y heladas.
miércoles, 20 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.