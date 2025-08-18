DANA “Oriana” azota la sierra de Perú: lluvias intensas y granizo activan alerta en 11 regiones

11 regiones de la Sierra del Perú serán afectada por el frio. | Foto: archivo GLR

El Perú está siendo azotado por un frío extremo que afecta a toda la población. Ahora, un nuevo fenómeno climático viene impactando a 11 regiones del país con precipitaciones sólidas, ráfagas de viento y temperaturas extremas, según informaron el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Este fenómeno, conocido como la DANA (‘Depresión Aislada en Niveles Altos’) ‘Oriana’, es una burbuja de frío extremo con circulación horaria que proviene del Pacífico Sur y se desplaza en niveles atmosféricos entre los 5.000 y los 12.000 metros. Esta situación está afectando a la zona de la sierra del país.

¿Qué regiones del Perú estarán en alerta por el frio?

La DANA ‘Oriana’ pone en alerta a 11 regiones de la sierra: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno. Estas zonas superan los 2.800 m s. n. m., lo que no solo perjudicará a la población, sino también a la agricultura local.

Ante este fenómeno, se esperan lluvias, granizo, descargas eléctricas y nieve hasta el 19 de agosto, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h, según informó el Senamhi.

Una de las zonas donde se registraron las temperaturas más bajas fue Patahuasi, en Arequipa, con hasta -12 °C; por ello, el Senamhi y el Indeci alertaron a la población local.

Recomendaciones del Senamhi para el frío extremo

El Ministerio de Defensa, el Senamhi y el Indeci comparten algunas recomendaciones ante los diferentes fenómenos climáticos que se presentarán en el país.

Protege tus puertas y ventanas. Asegura el techo de tu vivienda.

Si vas manejando reduce la velocidad y mantente atento al viento.

Aléjate de arboles y evita tocar cables caídos ante la presencia de tormentas eléctricas.