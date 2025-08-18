HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Sociedad

Lima en alerta por fuertes vientos: ¿cuánto tiempo afectará este fenómeno la costa, según Senamhi?

Lima y varias regiones de la costa peruana registran fuertes vientos, lo que motivó al Senamhi a declarar una alerta roja, intensificada por la presencia de la DANA Oriana.

Alerta roja por fuertes vientos en Lima y regiones costeras
Alerta roja por fuertes vientos en Lima y regiones costeras | Composición LR | Andina/LR

Lima y diversas regiones de la costa vienen experimentando en las últimas horas un fenómeno meteorológico caracterizado por fuertes vientos. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja debido a la intensidad de los vientos, que van de moderada a extrema, asociados a la proximidad de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Oriana.

De acuerdo con el Aviso N.° 279, con una duración estimada de 71 horas, se prevé un incremento de la velocidad del viento en la franja costera, lo que podría ocasionar levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal. Además, se anticipa la presencia de cobertura nubosa, acompañada de niebla o neblina en zonas cercanas al litoral durante la madrugada y primeras horas del día.

¿Hasta cuándo seguirán los fuertes vientos en Lima, según Senamhi?

Senamhi informó que la alerta roja por incremento de vientos en la costa se mantendrá vigente desde el domingo 17 hasta el martes 19 de agosto. Este fenómeno afectará principalmente a los sectores cercanos al litoral y se manifestará con mayor frecuencia durante la madrugada y en horas de la mañana.

El ingeniero del Senamhi, José Mesía, explicó que la presencia de la DANA Oriana comenzó a registrarse el 16 de agosto, aunque su impacto será más notorio entre el 17 y 18, cuando se intensifique la velocidad de los vientos.

En cuanto a la naturaleza del evento, detalló que esta DANA es un sistema de circulación de viento cerrado ubicado aproximadamente entre 5.000 y 10.000 metros de altura sobre el Océano Pacífico, en la zona norte y central de Chile. “Al ser un sistema frío de circulación ciclónica genera vientos intensos e inestables”, precisó a Agencia Andina.

¿Qué regiones serán afectadas por los fuertes vientos, según Senamhi?

Los fuertes vientos alcanzarán varias regiones del país. Entre las zonas más afectadas se encuentran:

  • Áncash
  • Arequipa
  • Callao
  • Ica
  • Lima
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Moquegua
  • Piura
  • Tacna

Además, el ingeniero del Senamhi precisó que en la zona sur de Ayacucho, así como en las partes altas de Arequipa, Tacna y Moquegua, se prevé la presencia de ráfagas intensas. En el caso del altiplano, estas podrían alcanzar o superar los 50 kilómetros por hora, especialmente durante las horas de la tarde.

El especialista también advirtió que, debido a la fuerza de los vientos, en la costa de Ica y Lima podría producirse levantamiento de polvo, lo que afectaría la visibilidad en las vías de transporte. Por ello, recomendó a la población tomar precauciones y reforzar paneles, techos y ventanas para evitar incidentes.

Pronóstico por alerta roja de Senamhi en la costa

  • Domingo 17 de agosto: ráfagas de hasta 35 km/h en la costa norte, alrededor de 44 km/h en la costa centro y cerca de 25 km/h en la costa sur.
  • Lunes 18 de agosto: vientos próximos a 35 km/h en la costa norte, alrededor de 44 km/h en la costa centro y valores cercanos a 23 km/h en la costa sur.
  • Martes 19 de agosto: se prevén velocidades de hasta 35 km/h en la costa norte, alrededor de 40 km/h en la costa centro y cerca de 20 km/h en la costa sur.
