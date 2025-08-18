Lima en alerta por fuertes vientos: ¿cuánto tiempo afectará este fenómeno la costa, según Senamhi?

Lima y diversas regiones de la costa vienen experimentando en las últimas horas un fenómeno meteorológico caracterizado por fuertes vientos. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja debido a la intensidad de los vientos, que van de moderada a extrema, asociados a la proximidad de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Oriana.

De acuerdo con el Aviso N.° 279, con una duración estimada de 71 horas, se prevé un incremento de la velocidad del viento en la franja costera, lo que podría ocasionar levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal. Además, se anticipa la presencia de cobertura nubosa, acompañada de niebla o neblina en zonas cercanas al litoral durante la madrugada y primeras horas del día.

¿Hasta cuándo seguirán los fuertes vientos en Lima, según Senamhi?

Senamhi informó que la alerta roja por incremento de vientos en la costa se mantendrá vigente desde el domingo 17 hasta el martes 19 de agosto. Este fenómeno afectará principalmente a los sectores cercanos al litoral y se manifestará con mayor frecuencia durante la madrugada y en horas de la mañana.

El ingeniero del Senamhi, José Mesía, explicó que la presencia de la DANA Oriana comenzó a registrarse el 16 de agosto, aunque su impacto será más notorio entre el 17 y 18, cuando se intensifique la velocidad de los vientos.

En cuanto a la naturaleza del evento, detalló que esta DANA es un sistema de circulación de viento cerrado ubicado aproximadamente entre 5.000 y 10.000 metros de altura sobre el Océano Pacífico, en la zona norte y central de Chile. “Al ser un sistema frío de circulación ciclónica genera vientos intensos e inestables”, precisó a Agencia Andina.

¿Qué regiones serán afectadas por los fuertes vientos, según Senamhi?

Los fuertes vientos alcanzarán varias regiones del país. Entre las zonas más afectadas se encuentran:

Áncash

Arequipa

Callao

Ica

Lima

La Libertad

Lambayeque

Moquegua

Piura

Tacna

Además, el ingeniero del Senamhi precisó que en la zona sur de Ayacucho, así como en las partes altas de Arequipa, Tacna y Moquegua, se prevé la presencia de ráfagas intensas. En el caso del altiplano, estas podrían alcanzar o superar los 50 kilómetros por hora, especialmente durante las horas de la tarde.

El especialista también advirtió que, debido a la fuerza de los vientos, en la costa de Ica y Lima podría producirse levantamiento de polvo, lo que afectaría la visibilidad en las vías de transporte. Por ello, recomendó a la población tomar precauciones y reforzar paneles, techos y ventanas para evitar incidentes.

Pronóstico por alerta roja de Senamhi en la costa