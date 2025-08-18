HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Sociedad

Paro de transportistas del 21 de agosto: Darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Gremios de transporte señalan que no hay voluntad política y que siguen matando a los conductores. Van más de 40 choferes asesinados en Lima y Callao.

Paro de transportistas 21 de agosto

Martín Valeriano presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) confirmó un nuevo paro de transportistas para este jueves 21 de agosto tras las extorsiones que sufren producto de la inseguridad ciudadana.

Señaló que no hay solución a pesar que hay mesas de diálogo y responsabilizó al Gobierno de Dina Boluarte de no atender sus demandas. “Sabemos que no hay voluntad política, están matando a choferes y atentando contra el público usuario, debemos hacer un alto de protesta”, dijo a La República.

PUEDES VER: Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

A la fecha van más de 40 conductores muertos en Lima y Callao, indicó. Una de las víctimas fue Carlos Advíncula Nieto, conductor de la empresa de transporte público ‘El Rápido’ quien fue asesinado a balazos por un falso pasajero la noche del sábado 19 de julio mientras realizaba su recorrido en Los Olivos.

El paro será de 24 horas y se le dará tregua al Gobierno de 30 días, si no hay solución habrá paro nacional, apuntó Valeriano.

Medidas si Estado no reacciona

A su turno, Manuel Odiana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos indicó que la situación se ha vuelto insostenible ante la pasividad estatal. “No hay un paso más atrás, ni un paso más adelante, el siguiente paso es el abismo”, y advirtió que el 21 de agosto será el último paro de 24 horas antes de una posible huelga indefinida “si el Estado no reacciona”, dijo en Exitosa.

Asimismo, Miguel Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (CNTC) señaló que desde abril se firmaron pactos y actas con compromisos para fortalecer la seguridad, pero los acuerdos siguen sin aplicarse. “No han hecho nada por dar garantías al pueblo peruano”, expresó.

Según los gremios, casi el 90 % de las empresas formales participarán en la paralización. Finalmente Martín Valeriano señaló que este nuevo paro es de los transportistas formales.

